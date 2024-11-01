edición general
15 mitos históricos desmontados en 20 minutos

15 mitos históricos desmontados en 20 minutos  

Con siete años de divulgación histórica a mis espaldas, repaso 15 mitos de historia de España y general que creía ciertos antes de investigar.

Cabre13 #1 Cabre13 *
Le di al play solo para ver qué nivel de malabarismos me iba a encontrar para defender la leyenda negra y me encuentro un vídeo tranquilo, sencillo y directo que desmonta uno tras otro los mantras de los discursos de los fanboys del hispanismo y del blanqueamiento histórico.
No recuerdo haber visto nunca este canal y me da que debe tener algunos vídeos buenísimos.
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 entonces si defiende la leyenda negra no?
#8 Jesusor
#1 Es un canal muy interesante.
El tío transitó desde la extrema derecha al anarquismo gracias al estudio de la historia.
En este vídeo lo explica:
www.youtube.com/watch?v=Bdt1kq0bayw
Uda #5 Uda
Buena divulgación.
Sencilla.
#3 Abril_2025
Un vídeo un poco chorra, nos dice que las cosas son como popularmente se saben, como ya.vimos en el colegio, queriendo dar a entender que la gente suele pensar lo contrario.

Al menos los primeros cuatro -cinco. No he seguido porque no parece que vaya a cambiar.

Esperaba hechos de historia hispánica que damos por reales pero no son muy ciertos.
#11 Toni_Ivars
#3 Imagino que en según que ámbitos te comen mucho la oreja para que te quedes con esos mitos en lugar de quedarte con lo que te explican en el colegio. De hecho me sueña que este youtuber lo habían criado para facha, y que sólo cuando se puso a estudiar historia de España comprendió que no tenía por que dar por bueno ese molde.
escuadron #7 escuadron
Los sospechosos habituales llevando a portada un envío con un puñado de meneos K20...
pazentrelosmundos #9 pazentrelosmundos *
#7 no des por saco anda... Y deja de menospreciar a los usuarios. No es bonito, 25 personas decidieron que les gustaba el contenido, 336 miraron. Los estás tratando mal, por algún motivo que a día de hoy no soy capaz de comprender.
Las portadas las eligen los usuarios, todos tan importante son los votos como las visitas.
Duernu #4 Duernu
Esto pide un artículo, no un video.
Pero ya sabemos que vivimos una época oscura...
Darío_Tejedor_Rico #6 Darío_Tejedor_Rico
#4 el video más bien necesita luz {0x1f605}
pazentrelosmundos #10 pazentrelosmundos
#4 se te ocurrió que son dos formatos diferentes con diferentes usos?
Yo estaba viendo el vídeo porque estaba currando, no me puedo sentar a leer y con las manos entafarradas de aceite de coco me pareció mejor escuchar.

Se pueden hacer las dos cosas, leer y escuchar.
