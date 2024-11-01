15 minutos para responder o nos matarían: Delcy Rodríguez denuncia amenazas de EE.UU. tras captura de Maduro  

La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que hubo presiones desde la Casa Blanca para cumplir con demandas del gobierno norteamericano. De acuerdo con el diario The Guardian, una figura del gobierno de EE.UU. había presionado a Rodríguez y a otros miembros del régimen para “recuperar el control de la narrativa después que Washington eliminara a la figura decorativa“. En el audio divulgado por el periodista Orlando Avendaño, editor de Voz en español, se escucha a Rodríguez diciendo que Estados Unidos sugirió que...