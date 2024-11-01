edición general
5 meneos
12 clics
15 minutos para responder o nos matarían: Delcy Rodríguez denuncia amenazas de EE.UU. tras captura de Maduro

15 minutos para responder o nos matarían: Delcy Rodríguez denuncia amenazas de EE.UU. tras captura de Maduro  

La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que hubo presiones desde la Casa Blanca para cumplir con demandas del gobierno norteamericano. De acuerdo con el diario The Guardian, una figura del gobierno de EE.UU. había presionado a Rodríguez y a otros miembros del régimen para “recuperar el control de la narrativa después que Washington eliminara a la figura decorativa“. En el audio divulgado por el periodista Orlando Avendaño, editor de Voz en español, se escucha a Rodríguez diciendo que Estados Unidos sugirió que...

| etiquetas: venezuela , eeuu , delcy rodríguez , maduro , invasión
5 0 0 K 64 politica
6 comentarios
5 0 0 K 64 politica
colipan #1 colipan
Es si forma de actuar, genocidio saqueo asesinatos
1 K 26
#2 Sacapuntas
#1 Este es nuestro amigo americano.
1 K 22
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
hay un adaggio por ahi "Roma no paga traidores" :troll:
1 K 23
#4 Jacusse
Entonces, no están colaborando o sí?

No queda claro del audio.
0 K 11
Pertinax #6 Pertinax
#4 No queda claro porque no es el audio de la supuesta amenaza. Es lo que afirma Delcy que sucedió, pero claro, qué esperabamos que dijera.
0 K 14
#5 Alves
Luego termino: "Mas vale vivir de rodillas que morir de pie. Por la derrota siempre!!!!"
0 K 6

menéame