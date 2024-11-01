Zelensky advierte a los diputados ucranianos: "Sirvan al pueblo en el Parlamento o en el frente".

El presidente Volodímir Zelensky afirmó que está dispuesto a impulsar enmiendas a la ley de movilización, por la cual los miembros del Parlamento que pierdan su mandato tendrían que incorporarse al ejército. Lo declaró mientras hablaba con periodistas, comentando los recientes votos fallidos en la Rada Suprema sobre proyectos de ley cuya aprobación es exigida, entre otros, por el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como el deseo de muchos diputados de renunciar a sus mandatos.