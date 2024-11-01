edición general
6 meneos
7 clics
Zelensky advierte a los diputados ucranianos: "Sirvan al pueblo en el Parlamento o en el frente".

Zelensky advierte a los diputados ucranianos: "Sirvan al pueblo en el Parlamento o en el frente".

El presidente Volodímir Zelensky afirmó que está dispuesto a impulsar enmiendas a la ley de movilización, por la cual los miembros del Parlamento que pierdan su mandato tendrían que incorporarse al ejército. Lo declaró mientras hablaba con periodistas, comentando los recientes votos fallidos en la Rada Suprema sobre proyectos de ley cuya aprobación es exigida, entre otros, por el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como el deseo de muchos diputados de renunciar a sus mandatos.

| etiquetas: zelensky , reclutamiento , políticos , guerra , ucrania
6 0 0 K 78 actualidad
8 comentarios
6 0 0 K 78 actualidad
#2 candonga1
"Id vosotros a enfrentaros a los chips de lavadora, carritos de golf y burros armados."
5 K 81
#5 soberao
Zelenski debería intentar por todos los medios un alto al fuego, alguna señal para un fin al conflicto y que la gente en Ucrania pueda pasar página con la guerra y tener la oportunidad de reconstruir sus vidas, pero la guerra sigue y las vidas se van perdiendo inútilmente en un conflicto que solo beneficia a los burócratas EE.UU y de Europa que prefieren que Ucrania arda y que tenga a los rusos embarrados.
Es lamentable que estemos en manos de psicópatas para los que la vida de las personas no es más que un negocio más, porque serían capaces de asesinar a más de la mitad de la población mundial sin ningún problema. El futuro que nos trae el fascismo, la guerra y la muerte lenta y programada.
4 K 68
manuelpepito #1 manuelpepito
Votad lo que yo quiero u os mando al peor boquete que haya en la frontera. Está venido arriba el mamón este.
4 K 55
#3 Leclercia_adecarboxylata
Te partes de risa con Zelensky.
2 K 48
Supercinexin #4 Supercinexin
Me encanta este tío en su faceta cómica.
1 K 28
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre
Pues sí que debe ir escaseando la mano de obra, si
0 K 15
Malinke #7 Malinke
Por eso él nunca dejará el puesto.
0 K 11
Mltfrtk #8 Mltfrtk
Un dictador fascista que amenaza a Europa y al que nadie ha votado haciendo cosas.
0 K 9

menéame