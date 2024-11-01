edición general
6 meneos
6 clics
Zelenski habla de indefinición en los socios europeos, que no se comprometen a intervenir contundentemente para defender Ucrania en caso de nueva agresión rusa [ENG]

Zelenski habla de indefinición en los socios europeos, que no se comprometen a intervenir contundentemente para defender Ucrania en caso de nueva agresión rusa [ENG]

En las conversaciones para un alto el fuego en Ucrania, Zelenski dice necesitar garantías de seguridad que todavía no ha obtenido de Europa. «A la pregunta de si los socios europeos intervendrían para defender Ucrania en caso de nueva invasión rusa después del final de la guerra, personalmente, desearía haber obtenido una respuesta simple como: 'sí, si volviese a producirse una agresión, todos los socios daremos una respuesta contundente a los rusos'. Pero, hasta ahora, no he recibido una respuesta de este tipo, clara e inequívoca», declaró.

| etiquetas: alto el fuego , ue , conversaciones , guerra , ucrania , rusia , zelenski
5 1 0 K 65 actualidad
10 comentarios
5 1 0 K 65 actualidad
Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
¿Es usted de la OTAN? Pues a tomar por culo.
4 K 54
#7 z1018
Para que los ricos de su país y sus hijos no acudan a la guerra y los corruptos de su gobierno se compren propiedades de lujo en la Costa Azul, claro que sí
2 K 30
moco36 #4 moco36
Es ya un pesado.
2 K 29
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Para casi enterrarlo en fardos de miles de millones de Euros, el capullo este encima sale respondón.
2 K 28
tul #5 tul
#1 el juguete roto de los democratas ya no tiene a nadie que le quiera, pobresillo xD
2 K 26
ochoceros #9 ochoceros
#1 No extrañe que ahora Zelensky declare la guerra a Europa comprando todavía más armamento americano "fiado", y supeditando el pago a las reservas de oro que hayan entregado a los yankis los europeos.

Los yankis encantados, seguro.
0 K 12
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
Visto los comentarios os da igual que no existan unas garantías para que se llegue a un acuerdo de alto el fuego y de paz.

Sin garantías contra una nueva invasión no habrá acuerdo de paz.
0 K 13
javibaz #2 javibaz
¿Socios?
0 K 12
Noeschachi #8 Noeschachi
#2 follamigos
0 K 11
fofito #6 fofito
No Zelenski no,no son socios,son una caterva de siervos acojonados de EEUU y Alemania,y en cuanto puedan te quedas más solo que la una.
Así que ten mucho cuidado con lo que pides,no sea que adelantes acontecimientos.
0 K 11

menéame