Zelenski habla de indefinición en los socios europeos, que no se comprometen a intervenir contundentemente para defender Ucrania en caso de nueva agresión rusa [ENG]

En las conversaciones para un alto el fuego en Ucrania, Zelenski dice necesitar garantías de seguridad que todavía no ha obtenido de Europa. «A la pregunta de si los socios europeos intervendrían para defender Ucrania en caso de nueva invasión rusa después del final de la guerra, personalmente, desearía haber obtenido una respuesta simple como: 'sí, si volviese a producirse una agresión, todos los socios daremos una respuesta contundente a los rusos'. Pero, hasta ahora, no he recibido una respuesta de este tipo, clara e inequívoca», declaró.