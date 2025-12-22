edición general
Yoshua Bengio, uno de los creadores de la IA: "Desde que salió ChatGPT me di cuenta de que estábamos en un camino realmente peligroso"

Cada vez más investigadores reconocen públicamente que el ritmo de progreso de la IA plantea interrogantes profundos sobre la seguridad, el poder y el futuro de las democracias.

ewok #1 ewok
#0 Enviaste hace un año otra muy parecida. Meneo.
inventandonos #2 inventandonos
Palillo en boca:
Hace 86 años un psicópata austriaco aprovechó las innovaciones de la aviación y los blindados motorizados para destrozar los mejores sistemas de defensa del mundo, las potencias simplemente no podían ni reaccionar. Solo pasados varios años y con casi toda Europa bajo su control, los demás empezaron a ganar batallas.

Me da mucho que pensar que la IA pueda brindar una oportunidad semejante a otro iluminado.
