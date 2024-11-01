edición general
Yolanda, limpiadora de habitaciones de hotel: “Nos pagan 1,5 euros por cada habitación y tenemos entre 20 y 30 al día. Trabajamos hasta que el cuerpo dice basta”

Las Kellys denuncian la sobrecarga física y los bajos salarios, mientras el sector hotelero bate récords de ocupación en España.

Mark_ #2 Mark_
Ojalá todo el personal de limpieza en huelga una semana hasta que la mierda rebose por encima de las ventanas.
sotillo #3 sotillo
Hacer huelga de una puta vez en Julio y agosto verás como más de un hostelero termina quemando el hotel para cobrar el seguro y dejaros de tanta queja en internet, de aquí al verano tenéis tiempo suficiente para almacenar y organizaros para una huelga que dure y que hinquen la rodilla y esto va igual para el resto que cobra una mierda de poco más de mil euros, como llegue la Ayuso y Abascal al Gobierno no van a tener piedad con vosotros y van a dar palos al estilo iraní que es lo que saben hacer
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ya es mas caro ir de vacaciones a peñíscola que al caribe pero los trabajadores siguen cobrando una mierda

Esto lo arreglan los trabajadores hundiendo la demanda en redes con cambio climático, demasiado calor pa venir

Y o pagan mas o hundimos el turismo hasta que tengamos energía renovable o algo alternativo, ellos eligen.

Sino yo mismo lo hundo :-)
#8 omega7767
#1 no te digo nada con los pisos turísticos en España que te cobran 150€ o más por noche. En algunos hasta te dicen que vacies la basura.
#10 pirat *
Los hoteleros disfrutan iva reducido 10%.
La secretaria general de hosbec, importante patronal hotelera, vueve a ser nuria montes, la consellera a quien la Dana aguó su cumpleaños... quien reprendió a los familiares de las víctimas mortales para que no molestaran... También decía que el calentamiento global mejoraría el negocio turístico... Paea que constateis el nivel de psicopatía de la patronal hotelera.
#5 Kyramar
Siempre que voy a un hotel, depende de los días que he estado siempre dejo propina a las limpiadoras de mi habitacion , entre 10 y 20€ a cada una.
Chinchorro #6 Chinchorro
#5 Lo mismo.
Natxelas_V #7 Natxelas_V
#5 Es algo loable, pero no debemos normalizar esto. Es el empresario quien debe pagar salarios decentes a sus empleados/as.
#9 omega7767
#5 ¿como dejas la propina? ¿directamente dejas el dinero en la habitación?
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
¿Como están cobrando poco más que la mitad del SMI?
Penetrator #11 Penetrator
#4 Apuesto a que son falsas autónomas.
#12 BoosterFelix
No sé, yo creo que estas mujeres están siendo aporófobas hacia sí mismas, porque al protestar por la pobreza y la precariedad están indirectamente implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, lo cual a su vez indirectamente implica que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual a su vez les deja en mal lugar a ellas mismas, a estas mujeres, tomándose a sí mismas por tontas o por malvadas, por defender como un derecho el poder hacer…   » ver todo el comentario
