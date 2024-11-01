·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7190
clics
Jordi Évole deja en evidencia a Ayuso por defender a Julio Iglesias: "Guarden este tuit"
7078
clics
VÍDEO | Las imágenes de 2005 que dejan en evidencia a Julio Iglesias: 'No se podía saber'
6076
clics
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
5417
clics
Otra marcianada de Trump en Truth Social, ahora amenazando a Minnesota
5241
clics
Tres años de investigación para poner a Julio Iglesias en este titular
más votadas
645
La Justicia pospone el juicio del novio de Ayuso para después de las elecciones de 2027
422
Seis personas están reescribiendo la Constitución de EEUU para asegurar que los republicanos nunca pierdan el poder, independientemente de los votos [ENG]
333
El desprecio absoluto de Trump al 'premier' de Groenlandia: 'No sé quién es, no sé nada de él, pero va a tener un gran problema'
391
El PP pagó 715.000 euros de dinero público al medio digital que sostiene a Bertrand Ndongo
425
Se filtran datos de 4.500 empleados del ICE (en Inglés)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
21
clics
Yolanda, limpiadora de habitaciones de hotel: “Nos pagan 1,5 euros por cada habitación y tenemos entre 20 y 30 al día. Trabajamos hasta que el cuerpo dice basta”
Las Kellys denuncian la sobrecarga física y los bajos salarios, mientras el sector hotelero bate récords de ocupación en España.
|
etiquetas
:
españa
,
trabajo
16
4
0
K
128
politica
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
4
0
K
128
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Mark_
Ojalá todo el personal de limpieza en huelga una semana hasta que la mierda rebose por encima de las ventanas.
5
K
61
#3
sotillo
Hacer huelga de una puta vez en Julio y agosto verás como más de un hostelero termina quemando el hotel para cobrar el seguro y dejaros de tanta queja en internet, de aquí al verano tenéis tiempo suficiente para almacenar y organizaros para una huelga que dure y que hinquen la rodilla y esto va igual para el resto que cobra una mierda de poco más de mil euros, como llegue la Ayuso y Abascal al Gobierno no van a tener piedad con vosotros y van a dar palos al estilo iraní que es lo que saben hacer
3
K
45
#1
NPCMeneaMePersigue
Ya es mas caro ir de vacaciones a peñíscola que al caribe pero los trabajadores siguen cobrando una mierda
Esto lo arreglan los trabajadores hundiendo la demanda en redes con cambio climático, demasiado calor pa venir
Y o pagan mas o hundimos el turismo hasta que tengamos energía renovable o algo alternativo, ellos eligen.
Sino yo mismo lo hundo
1
K
31
#8
omega7767
#1
no te digo nada con los pisos turísticos en España que te cobran 150€ o más por noche. En algunos hasta te dicen que vacies la basura.
0
K
11
#10
pirat
*
Los hoteleros disfrutan iva reducido 10%.
La secretaria general de hosbec, importante patronal hotelera, vueve a ser nuria montes, la consellera a quien la Dana aguó su cumpleaños... quien reprendió a los familiares de las víctimas mortales para que no molestaran... También decía que el calentamiento global mejoraría el negocio turístico... Paea que constateis el nivel de psicopatía de la patronal hotelera.
1
K
26
#5
Kyramar
Siempre que voy a un hotel, depende de los días que he estado siempre dejo propina a las limpiadoras de mi habitacion , entre 10 y 20€ a cada una.
2
K
24
#6
Chinchorro
#5
Lo mismo.
2
K
22
#7
Natxelas_V
#5
Es algo loable, pero no debemos normalizar esto. Es el empresario quien debe pagar salarios decentes a sus empleados/as.
5
K
62
#9
omega7767
#5
¿como dejas la propina? ¿directamente dejas el dinero en la habitación?
0
K
11
#4
Enésimo_strike
¿Como están cobrando poco más que la mitad del SMI?
0
K
11
#11
Penetrator
#4
Apuesto a que son falsas autónomas.
0
K
12
#12
BoosterFelix
No sé, yo creo que estas mujeres están siendo aporófobas hacia sí mismas, porque al protestar por la pobreza y la precariedad están indirectamente implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, lo cual a su vez indirectamente implica que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual a su vez les deja en mal lugar a ellas mismas, a estas mujeres, tomándose a sí mismas por tontas o por malvadas, por defender como un derecho el poder hacer…
» ver todo el comentario
0
K
9
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esto lo arreglan los trabajadores hundiendo la demanda en redes con cambio climático, demasiado calor pa venir
Y o pagan mas o hundimos el turismo hasta que tengamos energía renovable o algo alternativo, ellos eligen.
Sino yo mismo lo hundo
La secretaria general de hosbec, importante patronal hotelera, vueve a ser nuria montes, la consellera a quien la Dana aguó su cumpleaños... quien reprendió a los familiares de las víctimas mortales para que no molestaran... También decía que el calentamiento global mejoraría el negocio turístico... Paea que constateis el nivel de psicopatía de la patronal hotelera.