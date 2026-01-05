Yo el Trumpeta "El nuevo rey Sol" por la gracia de Dios y mis santos cojones. Ordeno y mando

Tengo ya años en este jodido mundo y he visto todo tipo de barbaridades, maldades, atrocidades, pero lo que está haciendo el fascista que ha puesto el pueblo estadounidense, que le ha dado el poder de gestionar el destino de la humanidad, al contar con el mayor ejercito del mundo, es indescriptible. Un presidente que ha llegado al poder pese a ser un golpista y un fascista en lo político y una mierdecilla pedófila en lo personal, dice mucho de la socieciedad norteamericana, un cáncer de país en estado terminal que amenaza con llevarse el mundo por delante. Es increíble las trágalas, es increíble la sumisión dócil y servil de los países mal llamados del mundo libre, que dicen respetar la democracia, los derechos humanos, el derecho internacional, cuando está pasando lo que está pasando, una crueldad desmedida que no se ha visto desde la segunda guerra mundial con los nazis. Masacrean al pueblo palestino, invaden un país como Venezuela para extraer sus recursos, hacen lo que les da la gana, aquí y acullá. La barbarie más desatada ha vuelto, los instintos más básicos y de lo más bajos se han establecido, la oligarquía mundial, los más ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres, las parias de la tierra, cada vez más pobres y miserables, esclavizados y esplotados como en el medioevo, cuando el señor feudal disponia de sus vidas a placer con su derecho de pernada.

Hablando en clave nacional, que es lo que nos toca, la jauría derecharra con esta muestra de fuerza imperialista fascista y a la ver neoliberal, se les hace la boca agua, como hienas a la carroña, espera con impaciencia que a raíz de los designó del emperador, se desintegre por completo el estado del bienestar, privatizando servicios públicos esenciales, sanidad, educación, como en USA, hundiendo en la miseria a los que no tienen para pagar una simple operación de apendicitis y no digamos tratar un cáncer. Y que no gobierne otro como Perro Sanxe, y si eso pasa pues que manden a los perros rabiosos de los Delta Force, para salvar la democracia de sus santos cojones imperiales trompeteros. Este es el nivel en el que estamos, estamos viviendo y padeciendo una involución que no se ha visto en años. Así que agárrense los machos, que vienen curvas..