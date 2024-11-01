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“Yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere”: la declaración de Rajoy en el juicio contra la Operación Kitchen, en cinco vídeos

“Yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere”: la declaración de Rajoy en el juicio contra la Operación Kitchen, en cinco vídeos  

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha declarado por tercera vez como testigo en un juicio de la Audiencia Nacional. Lo hizo siendo presidente del Gobierno, con el privilegio de sentarse en estrados; con posterioridad repitió en la vista por la pieza separada de la caja B, por videoconferencia y ya habiendo dejado el Gobierno; y ha repetido este jueves en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Estas han sido sus frases más destacadas.

| etiquetas: mariano , m. , rajoy , kitchen , declaracion
19 3 1 K 169 corruPPción
15 comentarios
19 3 1 K 169 corruPPción
Vodker #2 Vodker *
Pero luego le llamas corrupto y dice que no, que eso no...
3 K 36
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Yo le llamo M.Rajoy
1 K 23
c0re #10 c0re
#4 yo no!  media
5 K 69
elgranpilaf #13 elgranpilaf
"Por ejemplo tonto, retrasado, subnormal, incompetente, inútil, etc...", ha añadido Rajoy
1 K 17
powernergia #1 powernergia
Las declaraciones de un tal Rajoy, que a saber quien es.
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devilinside #3 devilinside
Es Rajoy el que quiere que sean los vecinos Rajoy
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woody_alien #5 woody_alien
Yo le llamo Delincuente.
1 K 11
#12 EISev *
#9 si está autodescartada no cuenta para duplicada
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#8 luckyy
Se supone que no puede mentir en sede judicial aunque el PP dice que mentir es licito y se debe mentir.
0 K 9
#11 trasparente
He estado viendo los interrogatorios un rato y la actitud de la presidenta del tribunal es de juzgado de guardia. Seguro 100% que tiene homologación del PP.
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carademalo #7 carademalo
#6 Tiene más declaraciones y más vídeos que la noticia que enlazas.
3 K 43
GuerraEsPaz #9 GuerraEsPaz
#0 #7 si, como en www.meneame.net/m/actualidad/directo-rajoy-niega-medidas-destruir-prue que es descartada de la misma que he mencionado... por tanto, esta es doblemente duplicada
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Rixx #15 Rixx
La M. es de chorizus Maximus :-D
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menéame