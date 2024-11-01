“Yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere”: la declaración de Rajoy en el juicio contra la Operación Kitchen, en cinco vídeos  

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha declarado por tercera vez como testigo en un juicio de la Audiencia Nacional. Lo hizo siendo presidente del Gobierno, con el privilegio de sentarse en estrados; con posterioridad repitió en la vista por la pieza separada de la caja B, por videoconferencia y ya habiendo dejado el Gobierno; y ha repetido este jueves en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Estas han sido sus frases más destacadas.