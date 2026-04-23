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Mariano Rajoy niega que Bárcenas le entregara un sobre con la contabilidad B del PP: “Absolutamente falso”

Mariano Rajoy niega que Bárcenas le entregara un sobre con la contabilidad B del PP: “Absolutamente falso”

En su turno de palabra ha negado que Luis Bárcenas le entregara un sobre con la contabilidad B del PP, que luego destruyó en una trituradora de papeles. “Absolutamente falso”, ha respondido a las preguntas de la abogada de la acusación del PSOE. Su declaración ha comenzado negando cualquier tipo de implicación o conocimiento de la trama parapolicial que presuntamente se llevó a cabo para espiar a Bárcenas en el seno del Ministerio del Interior con respuestas escuetas de “no” o con más de una repetición de “absolutamente falso”.

| etiquetas: m. rajoy , bárcenas , sobre , pp
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
ElPerroDeLosCinco #2 ElPerroDeLosCinco
"Es falso que me entregara UN sobre".
11 K 111
tul #5 tul
#2 claro como que le entrego un monton de ellos
0 K 13
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones *
#2 Le entregó varios :troll:
0 K 15
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Miente como un bellaco, los jueces de la mafia lo saben, pero a éste sí le creen, y no a los periodistas que testificaron en el circo al fiscal general del estado.
8 K 96
#3 uvi
"todo es falso, salvo alguna cosa" M. Rajoy
6 K 73
a69 #1 a69
¿Ha dicho si conoce a ese tal M.Rajoy?
6 K 71
GuerraEsPaz #8 GuerraEsPaz
#1 ni lo admite ni lo desmiente, ha escurrido el bulto dejando la posibilidad de que sea asi xD xD xD
extraido de www.rtve.es/noticias/20260423/mariano-rajoy-testifica-juicio-caso-kitc : "Yo me llamo Mariano Rajoy, y cada uno me llama como quiere por lo tanto pregúntele a ellos", ha sido la respuesta del ex presidente del Gobierno cuando la abogada del Partido Socialista, que ejerce una de las acusaciones populares del caso Kitchen le ha preguntado por las anotaciones con las que se le relacionaba y que apuntaban a "Raj", "M. Rajoy", "El Asturiano" o "El Barbas".
bocachancla hasta el ultimo momento xD xD xD xD xD
5 K 69
Nube_Gris #6 Nube_Gris *
Este señor pertenece al PP y con su mandato ha hecho que mucha gente ganase dinero a espuertas, ergo por sus servicios prestados es intocable.
En España no se exigen responsabilidades a los políticos. Ni siquiera aunque nos lleven a una guerra en el culo del mundo, basándose en mentiras flagrantes y con resultado de muerte de 200 civiles españoles.
España no es ningún país: es un plato del que come toda esta mafia.
3 K 42
GuerraEsPaz #12 GuerraEsPaz
#6 Comparto mayormente lo que dices. Hay casos donde no se asumen responsabilidades como debería, pero también depende del signo político: algunos han sufrido lawfare mediante una presión judicial y mediática enorme, como mecanismo de desgaste político, que luego no siempre se traduce en condenas; esto se ha visto en casos como los de Mónica Oltra, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Pedro Sánchez. El problema no es solo si se exigen responsabilidades, sino cómo y a quién.
0 K 8
josde #9 josde
Mentiroso compulsivo eso es el barbas.
1 K 35
#7 Alcalino
Pues yo no me lo creo absolutamente.

El PP es consustancial a decir mentiras sin despeinarse
1 K 21
Peka #11 Peka
#7 Ni tu ni nadie se lo cree. Barcenas era un pringado que llevaba dinero, lo repartía y lo han usado como cabeza de turco.
0 K 12

menéame