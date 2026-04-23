Mariano Rajoy niega que Bárcenas le entregara un sobre con la contabilidad B del PP: “Absolutamente falso”

En su turno de palabra ha negado que Luis Bárcenas le entregara un sobre con la contabilidad B del PP, que luego destruyó en una trituradora de papeles. “Absolutamente falso”, ha respondido a las preguntas de la abogada de la acusación del PSOE. Su declaración ha comenzado negando cualquier tipo de implicación o conocimiento de la trama parapolicial que presuntamente se llevó a cabo para espiar a Bárcenas en el seno del Ministerio del Interior con respuestas escuetas de “no” o con más de una repetición de “absolutamente falso”.
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extraido de www.rtve.es/noticias/20260423/mariano-rajoy-testifica-juicio-caso-kitc : "Yo me llamo Mariano Rajoy, y cada uno me llama como quiere por lo tanto pregúntele a ellos", ha sido la respuesta del ex presidente del Gobierno cuando la abogada del Partido Socialista, que ejerce una de las acusaciones populares del caso Kitchen le ha preguntado por las anotaciones con las que se le relacionaba y que apuntaban a "Raj", "M. Rajoy", "El Asturiano" o "El Barbas".
bocachancla hasta el ultimo momento
En España no se exigen responsabilidades a los políticos. Ni siquiera aunque nos lleven a una guerra en el culo del mundo, basándose en mentiras flagrantes y con resultado de muerte de 200 civiles españoles.
España no es ningún país: es un plato del que come toda esta mafia.
El PP es consustancial a decir mentiras sin despeinarse