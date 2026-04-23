Mariano Rajoy niega que Bárcenas le entregara un sobre con la contabilidad B del PP: “Absolutamente falso”

En su turno de palabra ha negado que Luis Bárcenas le entregara un sobre con la contabilidad B del PP, que luego destruyó en una trituradora de papeles. “Absolutamente falso”, ha respondido a las preguntas de la abogada de la acusación del PSOE. Su declaración ha comenzado negando cualquier tipo de implicación o conocimiento de la trama parapolicial que presuntamente se llevó a cabo para espiar a Bárcenas en el seno del Ministerio del Interior con respuestas escuetas de “no” o con más de una repetición de “absolutamente falso”.