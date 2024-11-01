edición general
26 meneos
33 clics
Yair, hijo de Netanyahu es enviado a Miami tras un enfrentamiento con su padre. (ENG)

Yair, hijo de Netanyahu es enviado a Miami tras un enfrentamiento con su padre. (ENG)

El hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Yair, fue enviado a vivir a Miami después de agredir físicamente a su padre, confirmó un ex jefe del equipo de seguridad del primer ministro. Yair también ha hecho comentarios controvertidos sobre la ofensiva de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, afirmando que los miembros del ejército sabían la noche anterior que Hamas se estaba preparando para atacar, pero no notificaron a su padre como parte de un intento de golpe militar de facto.

| etiquetas: hijo , netanyahu
22 4 0 K 178 actualidad
9 comentarios
22 4 0 K 178 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
¿Ha pegado a Netanyahu? Este hombre ha ganado muchos puntos. Espero que su padre también.
6 K 78
#3 UNX
Es difícil de creer que el mejor servicio de inteligencia no supiera nada. Espero que esté bien en Miami y no en el campo de batalla, no se tenga que ensuciar las manos de sangre el niño rico.
3 K 54
placeres #6 placeres
Que raro pensaba que el hijo ya estaba permanente viviendo en norteamerica, "protegido" por el mossad en un apartamento de lujo.
2 K 45
javibaz #4 javibaz
No se aguantan ni entre ellos.
1 K 24
#5 carraxe
Son perros rabiosos. Ojalá se mataran entre ellos
1 K 22
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo mejor de cada casa...
0 K 13
#8 Juantxi
Lo del 7 de octubre de 2023 lo sabían los servicios secretos de medio mundo y Netanyahu también, de hecho dejaron sin vigilancia ni protección esa parte del muro.
Fue la excusa para iniciar el genocidio a gran escala.
0 K 12
ChingPangZe #9 ChingPangZe
Yo diría que esto de pegar a su padre es un papelón para que en Miami tenga un poco más de normalidad, menos riesgo de que lo linchen.
0 K 10
Cuñado #7 Cuñado
Menudo antisemita está hecho Netanyahito... :tinfoil:
0 K 9

menéame