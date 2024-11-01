Yair, hijo de Netanyahu es enviado a Miami tras un enfrentamiento con su padre. (ENG)

El hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Yair, fue enviado a vivir a Miami después de agredir físicamente a su padre, confirmó un ex jefe del equipo de seguridad del primer ministro. Yair también ha hecho comentarios controvertidos sobre la ofensiva de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, afirmando que los miembros del ejército sabían la noche anterior que Hamas se estaba preparando para atacar, pero no notificaron a su padre como parte de un intento de golpe militar de facto.
| etiquetas: hijo , netanyahu
Fue la excusa para iniciar el genocidio a gran escala.