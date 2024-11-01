"¿Ya se ha quedado sin dinero?": cachondeo en redes con Albert Rivera tras afirmar que hay personas que le piden volver a la política

edición general
"Hay plataformas, partidos existentes y formaciones que surgen que llaman a mi puerta", ha afirmado el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera en una entrevista con Vanity Fair ante la pregunta sobre su posible regreso a la política. "No voy a decir nombres", ha asegurado el abogado, que ha preferido dejar a los lectores con la intriga. Las redes sociales han reaccionado con mofa a sus declaraciones: "¿Esas personas que te piden que vuelvas están con nosotros en esta habitación, Albert?".

#5 Albarkas
Éste tipo es un vago que solamente parlotea. No sé porqué le dan cuartelillo.
1 K 31
Arkhan #2 Arkhan
Quizás el político que más fácil lo podía tener para cambiar el bipartidismo de España y le pudieron las prisas y el ansia.
1 K 28
calde #8 calde
#2 pero si era más de lo mismo!

lo único que les diferenció es que el PP estaba hasta arriba de escándalos y a mucha gente le costaba mantener el voto. Pero ahora no creo que tuviesen ya esa ventaja, los peperos se han acostumbrado a ese nivel de mierda y ya no les apesta. Y si no, tienen a VOX.

Pero en programa, pocas diferencias hay.
0 K 11
g3_g3 #1 g3_g3
Huele a leche quemada.
0 K 13
#9 surco
#1 Lo que hubiera dado por estar en la reunión en la que decidió no ser vicepresidente.
Ahí tuvo que haber más tiros que en el Oeste :roll:
Yo propongo que hagan una gira para recaudar.
Nombre: Enemigos íntimos
Artistas. Rivera, Iglesias, Errejon y Rosa Díez. Presenta la gala. Toni Canto, con la colaboración especial de Felisuco.
0 K 11
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Los vicios no se pagan solos.
0 K 11
Kantinero #7 Kantinero
Le echaron del despacho de abogados por vago e incompetente, indemnizándolo con 1.250K estos son los que luego piden miserias para el trabajador de a pie
0 K 11
Catacroc #6 Catacroc
A mi me ha llamado una modelo de Victoria Secret para quedar un finde, pero prefiero no dar el nombre y dejaros con la intriga.
0 K 10
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle *
Que hostia! xD
0 K 8

