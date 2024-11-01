"¿Ya se ha quedado sin dinero?": cachondeo en redes con Albert Rivera tras afirmar que hay personas que le piden volver a la política

"Hay plataformas, partidos existentes y formaciones que surgen que llaman a mi puerta", ha afirmado el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera en una entrevista con Vanity Fair ante la pregunta sobre su posible regreso a la política. "No voy a decir nombres", ha asegurado el abogado, que ha preferido dejar a los lectores con la intriga. Las redes sociales han reaccionado con mofa a sus declaraciones: "¿Esas personas que te piden que vuelvas están con nosotros en esta habitación, Albert?".