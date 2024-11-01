edición general
Condenado el bufete que despidió a Albert Rivera a pagarle 1,3 millones por incumplimiento de contrato y daños morales

La jueza estima parcialmente la demanda que Rivera y Villegas defendieron en un juicio el pasado 28 de mayo. Rivera reclamaba 6,1 millones de euros más los intereses correspondientes por los daños y perjuicios causados, mientras que Villegas exigía un millón de euros

Se ha pasado de la raya. Y le dan todo eso y no solía aparecer por el despacho ni a hacer acto de presencia.
#4 Hay que ver el contrato que firmaron y las cláusulas. Y también hay que ver si fue despedido sin mediar anteriormente ningún expediente disciplinario o sanción.

Pero vamos que se lo tiene bien merecido el despacho, contratar a un buhonero del siglo XXI es lo que tiene, que al final acabarás con elixir de serpiente para que te crezca el pelo o para que se te ponga dura y con la cartera vacía.
Joder con Albet, menudas vacaciones de esquí que se va a pegar este año.
#2 se va a hartar de nieve este año :troll:
#3 lo dudo, aun pueden recurrir.
#3 Lo dudo, igual para un mes tal vez, pero ¡¡para un año!!
Está claro que trabajando no te haces rico.

Albert Rivera lo ha conseguido vagueando.
ni un palico al agua .....
Ahora tendrá que organizar un bufete de abogados.
If I remember correctly, el menda no se presentó nunca en su puesto de trabajo. Y no, no es que trabajara remotamente, es que no trabajó ni remotamente. (no ha quedado muy bien el pun, por favor aplicadle el principio de piedad)
Y lo celebro con un "¡Toma coaching, bufete bufonete! ¿Quién huele a leche ahora? "
Ya sabia yo que este hombre iba a ser una gran inversión para sus empleadores...
Viendo el panorama, quien lo va a volver a contratar....
