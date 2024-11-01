edición general
A Xunta aproba a gratuidade das licenzas de caza para menores e persoas con discapacidade [Gal]

Se vives en Galiza e tes 16 anos non poderás votar, pero si disparar unha escopeta e matar a un animal. Ademais, a partir de agora, sairache de balde. Os gastos da emisión de licenza correrán a cargo da Xunta desde o 31 de decembro de 2025. Así mesmo, a gratuidade da licenza estenderase tamén ás persoas que poidan acreditar unha discapacidade superior ao 33%.

unlugar #3 unlugar
Si son gratuitas para personas con discapacidad, por definición se la tendrían que dar gratis a toda persona que pidiese una licencia de caza.
#5 Tensk
#3 El insulto como argumento. Que no falte.
#8 Tronchador.
#5 Estás equivocado, no hay ningún argumento.
unlugar #13 unlugar
#5 #8 Veo mejor no dar argumentos que darlos como los que se emplean para defender la caza.
#11 Pixmac
No creo que sea muy adecuado dar licencias a personas con alguna discapacidad, que si tiene alguna discapacidad física veo poca seguridad para él y otras personas durante la caza y peor aún si es psíquica.
Rachel_Barreiro #14 Rachel_Barreiro
#11 hombre para la de caza tienen que pasar un psicotécnico
Elbaronrojo #10 Elbaronrojo
Que yo sepa ya antes podías obtener la licencia a los dieciséis bajo responsabilidad de tus padres. Y lo se porque tuve que aguantar a mi primo, en mi casa, discutiendo con su padre que quería la licencia. Hará de eso más de treinta años y anda que no dio la turra con la puta licencia de los cojones toda la comida y su padre venga a decirle: "cuando cumplas los dieciocho te sacas la licencia y yo te paso la escopeta que cuando yo tenía tu edad casi la lio y yo no quiero hacerme responsable".
ipanies #2 ipanies
Pero para cazar ellos o para ser cazados??
Fedorito #1 Fedorito
#0 Viendo el titular y la entradilla creo que sobraba el "Gal" al final del titulo :-D
#6 Forestalx
#1 Si no me equivoco hay que traducir entradilla y titular y luego poner el idioma
Fedorito #7 Fedorito
#6 Así debería ser, pero en un sub llamado |Galiza tampoco lo veo muy necesario.
#12 Forestalx
#9 #7 gracias por la aclaración
Unregistered #9 Unregistered *
#6 En este caso no, porque viene de una "Comunidad", que puede adoptar sus propias normas:

Menéame permite la creación de secciones administradas por sus creadores (Comunidades); estas secciones pueden tener sus propias reglas que relajen las condiciones de la regla #1 de las condiciones de uso, pero deben respetar las demás.

|galiza
Cousas da Galiza
Sub de cousas do país e preferentemente en galego. Pode ter cousas noutra lingua indicándoa no título ou na entrada.
#4 Tensk
Juer. Hace años me querían regalar una escopeta de caza (el que la tenía se retiraba del "gremio" y me daba la suya) así que me informé sobre el proceso. Fui primero a la Guardia Civil para informarme sobre la licencia y tal. Flipé con lo que pedían, no porque no fuese lógico, sino por el coste, era una pasada.

Así que mientras iba de camino a la Xunta para informarme de su parte, me lo pensé: entre el coste de lo que pedían en la G.C., lo que vete tú a saber que pedirían en la…   » ver todo el comentario
