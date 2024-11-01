A Xunta aproba a gratuidade das licenzas de caza para menores e persoas con discapacidade [Gal]

Se vives en Galiza e tes 16 anos non poderás votar, pero si disparar unha escopeta e matar a un animal. Ademais, a partir de agora, sairache de balde. Os gastos da emisión de licenza correrán a cargo da Xunta desde o 31 de decembro de 2025. Así mesmo, a gratuidade da licenza estenderase tamén ás persoas que poidan acreditar unha discapacidade superior ao 33%.