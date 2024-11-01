Woman Simulator en Steam

El juego te hará sentirte mujer: limpieza, colada, cocina y ni un minuto de descanso. Inmersión total en el mundo de las preocupaciones femeninas. En el juego interpretarás a un ama de casa y experimentarás en primera persona todas las tareas del hogar. Un marido tiránico vigilará tu trabajo y castigará la mala calidad. Tendrás que cocinar, fregar los platos, poner la lavadora, planchar y secar ropa interior y calcetines, pasar la aspiradora y fregar el suelo, restregar el váter, etc