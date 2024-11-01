edición general
Woman Simulator en Steam

El juego te hará sentirte mujer: limpieza, colada, cocina y ni un minuto de descanso. Inmersión total en el mundo de las preocupaciones femeninas. En el juego interpretarás a un ama de casa y experimentarás en primera persona todas las tareas del hogar. Un marido tiránico vigilará tu trabajo y castigará la mala calidad. Tendrás que cocinar, fregar los platos, poner la lavadora, planchar y secar ropa interior y calcetines, pasar la aspiradora y fregar el suelo, restregar el váter, etc

dilsexico #5 dilsexico
Antes pido el divorcio que planchar calcetines
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#5 xD xD eso mismo he pensado
Que pereza
Quel #7 Quel
#5 El matrimonio es un juego de equilibrio. Quizás a tí te toca planchar calcetines mientras la otra parte hace la comida.
#13 MADMax2 *
#7 tu planchas? Sabrás que los calcetines no necesitan plancha.
En realidad mucha ropa no necesita plancha, si sabes hacer y recoger bien la colada
Sawyer76 #8 Sawyer76
#5 No creo que nadie en sus cabales haga eso.
#9 EISev
#8 no porque el elástico se deteriora con el calor. La ropa interior se plancha si es 100% algodón
Sawyer76 #10 Sawyer76
#9 De verdad que no entiendo para que sirve planchar la ropa interior. Aunque reconozco que yo no plancho prácticamente nada. Ni mi pareja, que os veo venir :roll:
#11 EISev
#10 para alergias puede ser útil porque el calor mata los ácaros
#15 MADMax2
#11 y el lavado a 60º aunque entonces es las probable que necesite plancha
#17 EISev *
#15 a 60° puede ser suficiente o no. Para ácaros vale pero hay bacterias que aguantan. Depende de lo sensible que seas. Aparte dura más la ropa lavando a 40° y planchando, que lavando a 60°
Sawyer76 #16 Sawyer76
#11 Ok, no había pensado eso.
Budgie #12 Budgie
#5 antes pido el divorcio que planchar.
volandero #14 volandero *
EDIT
paumal #1 paumal
¿Qué?
Niessuh #4 Niessuh
#1 Parece que es un juego chorra generado por IA para provocar al personal, esperemos que steam lo expulse pronto.
#3 snubbe *
Los muñecos 3D siempre me producen rechazo. Si fuera la "curva inquietante" sería porque estan cerca de parecer humanos, pero no me lo parece. Solo son muy feos de ver. Los movientos a trompicones hace aun más penosa la simulación.

El juego pretende ser polemico o caustico por el tema, pero al final es un culto a la perdida de tiempo. Aunque el meneo supongo que es para chinchar y echar unas risas, nada mán.
Keldon82 #18 Keldon82
juegas al woman simulator porque al subnormal simulator ya le sacastes todos los logros.
