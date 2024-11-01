Woman Simulator en Steam

El juego te hará sentirte mujer: limpieza, colada, cocina y ni un minuto de descanso. Inmersión total en el mundo de las preocupaciones femeninas. En el juego interpretarás a un ama de casa y experimentarás en primera persona todas las tareas del hogar. Un marido tiránico vigilará tu trabajo y castigará la mala calidad. Tendrás que cocinar, fregar los platos, poner la lavadora, planchar y secar ropa interior y calcetines, pasar la aspiradora y fregar el suelo, restregar el váter, etc
| etiquetas: woman , simulator , steam
Que pereza
En realidad mucha ropa no necesita plancha, si sabes hacer y recoger bien la colada
Éste es mucho mejor: www.meneame.net/story/fursan-aqsa-caballeros-mezquita-aqsa
El juego pretende ser polemico o caustico por el tema, pero al final es un culto a la perdida de tiempo. Aunque el meneo supongo que es para chinchar y echar unas risas, nada mán.