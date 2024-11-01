edición general
Witkoff: Trump está curioso por qué Irán “no capitula” ante presiones

En una entrevista con Fox News, publicada el sábado, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmó que el presidente Donald Trump cuestiona por qué Teherán no ha “capitulado”, a pesar de lo que describió como un importante poder naval y marítimo estadounidense desplegado cerca y frente a las costas de Irán. “El presidente me preguntó eso esta mañana, y él está [...] no quiero usar la palabra frustrado, porque entiende que tiene muchas alternativas, pero tiene curiosidad por saber por qué no han [...]; no quiero usar la palabra..

#4 Pepis
Muy sencillo Trumpito , Iran puede perder 100.000 personas y los ayatolás seguirán al mando. Tu manda 1000 bolsas negras a EEUU y en la 1001 vas tu.
makinavaja #5 makinavaja
#4 SI hunden un portaaviones ya son muchas más de 1000 bolsas negras con las barras y estrellas...
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#6 #5 #4 para que luego vuelvan a EEUU y sean deportados por el ICE o sus padres como ya hemos visto recientemente
elgranpilaf #6 elgranpilaf
#4 Si todos los soldados de EEUU son hispanos
Ashark #8 Ashark
#6 ahí seguro que no se atreven a entrar los del ICE, especialmente los que no saben nadar.
#11 mariopg *
#6 todos no, hay muchos negros también
y también mucho soldado patoso
Aokromes #14 Aokromes
#11 y del sudeste asiatico.
security_incident #9 security_incident
#4 No solo eso. En los 60, 70 USA se podía permitir perder una guerra en Vietnam en un contexto de guerra fría y vacas gordísimas. Ahora, si USA pierde una guerra contra Irán estas son las consecuencias inmediatas:

1.- Pérdida de toda la influencia en Oriente Medio. Sus aliados dirán "si tú no puedes contra Irán como nos vas a defender contra Irán? Para qué nos gastamos la morterada en tus juguetes?. Largo de aquí".

2.- Irán, Rusia y China ocuparán los espacios de influencia dejados…   » ver todo el comentario
#10 mariopg
#4 seguirán al mando amados por el pueblo porque están defendiendo el país de un extranjero
LoboAsustado #12 LoboAsustado
#4 Mas que el color de las bolsas importara el color de la piel del que va dentro...USA es como es, al fin y al cabo.
Beltenebros #1 Beltenebros
Trump pensó que le había hecho a Irán una oferta que no podía rechazar, y quizá el que reciba la oferta va a ser él.
xD xD
Torrezzno #2 Torrezzno *
Esta heterocurioso?

No se "está curioso" en español
wata #3 wata
Curioso o furioso? El titular es correcto?
berkut #13 berkut
Dijo Trump, en un ramalazo de premio Nobel de la Paz (de segunda mano)...
