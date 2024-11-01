Witkoff: Trump está curioso por qué Irán “no capitula” ante presiones  

En una entrevista con Fox News, publicada el sábado, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmó que el presidente Donald Trump cuestiona por qué Teherán no ha “capitulado”, a pesar de lo que describió como un importante poder naval y marítimo estadounidense desplegado cerca y frente a las costas de Irán. “El presidente me preguntó eso esta mañana, y él está [...] no quiero usar la palabra frustrado, porque entiende que tiene muchas alternativas, pero tiene curiosidad por saber por qué no han [...]; no quiero usar la palabra..