WhatsApp va a limitar el número de mensajes que se pueden enviar al mes

WhatsApp aplicará un límite mensual de mensajes para frenar el spam. Está preparando una nueva función que podría marcar una gran diferencia en la forma de comunicarse dentro de la aplicación que incorporará un límite en la cantidad de mensajes que pueden enviarse cada mes a usuarios con los que no se tiene interacción previa, una decisión que apunta directamente a frenar el spam y los envíos masivos que suelen realizar empresas o personas que utilizan la app como herramienta de difusión publicitaria o de contenido no solicitado.

Titular erróneo. El titular correcto es "WhatsApp está cavando su tumba"
