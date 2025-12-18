El whatsapp con la orden de Abascal para "resolver" el "caso Revuelta" sin denuncia: "Y después nos tomamos los cafés que quieras"

Santiago Abascal se implicó personalmente en la solución de la crisis entre Vox y la organización juvenil Revuelta. Lo hizo el 19 de septiembre, dos meses y medio antes de que su formación denunciase los hechos. Y seis meses después de que su asesor de cabecera, Kiko Méndez-Monasterio, hablase ya con los dirigentes de la organización acerca de sus presuntas irregularidades contables donaciones para los afectados por la dana.