El whatsapp con la orden de Abascal para "resolver" el "caso Revuelta" sin denuncia: "Y después nos tomamos los cafés que quieras"

Santiago Abascal se implicó personalmente en la solución de la crisis entre Vox y la organización juvenil Revuelta. Lo hizo el 19 de septiembre, dos meses y medio antes de que su formación denunciase los hechos. Y seis meses después de que su asesor de cabecera, Kiko Méndez-Monasterio, hablase ya con los dirigentes de la organización acerca de sus presuntas irregularidades contables donaciones para los afectados por la dana.

ipanies
Y los españoles decidieron que mejor nos cargábamos a Podemos y Ciudadanos porque no robaban lo suficiente... Somos muy extraños.
sorecer
Cuando el mundo acuchilla a vox, es que el amo ha hablado.
ElPerroDeLosCinco
#4 Ya estamos con Florentino. Pobre hombre, a lo mejor es una buena persona.
XtrMnIO
Veo a los juecezuelos perezosos con este delito...

Pedirán las cuentas de VOX desde la DANA?
UNX
Pero cafés pagados con dinero robado, que saben mejor.
DenisseJoel
Para eso sirve Vox, para tapar la corrupción.
