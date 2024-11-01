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WhatsApp "está muerto" y Telegram "está muriendo" en Rusia

La popular red de mensajería Telegram, que llegó a contar con unos 100 millones de usuarios en Rusia, "está muriendo”, afirmó el jefe de la corporación de telecomunicaciones estatal rusa, Rostelecom, Mijaíl Oseevsky. En cambio, el servicio nacional MAX, cuyo modelo ha sido comparado con el de WeChat en China, "está creciendo", aseguró Oseevsky. Según las estadísticas oficiales, a día de hoy MAX cuenta con 107 millones de usuarios registrados.

| etiquetas: telegram , whatsapp , max , rusia , rostelecom , mijaíl oseevsky
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8 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Está más viva que nunca, por eso la quieren censurar.

El fascismo tiene que controlarlo todo
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Andreham #1 Andreham
No, no está muriendo, la están censurando.
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Malinke #5 Malinke
#1 ya podían censurarla aquí en España.
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#6 soberao *
#1 De todas formas cada app, web, servicio tiene su ciclo vital y lo que antes era una web o aplicación de uso diario se convierte luego en un recuerdo cuando pasa su tiempo. Solo hay que mirar atrás. Quitando el email prácticamente lo demás se ha transformado o no ya no se usa tanto.
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RoterHahn #7 RoterHahn
#1
Que tanto una dictadura como la rusa, como las "democracias" liberales europeas vean con malos ojos a Telegram y lo ataquen ambos desde la judicatura, hacen que me plantee si no sera una de las pocas aplicaciones reales sin ningun control estatal ó puerta trasera para que nos puedan controlar.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Telegram es basura controlada por un millonario loco. Con que Putin ponga un servicio medio decente y prohíba la venta de droga, los contenidos neonazis y las cryptoestafas, ya lo estará haciendo mejor.
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a69 #8 a69
#2 Claro, mejor pasarse a otra app controlada por un oligarca que la espía sistemáticamente!!!

Ya se que en Telegram hay cosas oscuras... Es lo que tiene la libertad.
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eltxoa #3 eltxoa
Pues no pusieron sanciones y no obligaron a todas las empresas a salirse de Rusia?
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menéame