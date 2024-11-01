WhatsApp "está muerto" y Telegram "está muriendo" en Rusia

La popular red de mensajería Telegram, que llegó a contar con unos 100 millones de usuarios en Rusia, "está muriendo”, afirmó el jefe de la corporación de telecomunicaciones estatal rusa, Rostelecom, Mijaíl Oseevsky. En cambio, el servicio nacional MAX, cuyo modelo ha sido comparado con el de WeChat en China, "está creciendo", aseguró Oseevsky. Según las estadísticas oficiales, a día de hoy MAX cuenta con 107 millones de usuarios registrados.