WhatsApp "está muerto" y Telegram "está muriendo" en Rusia

La popular red de mensajería Telegram, que llegó a contar con unos 100 millones de usuarios en Rusia, "está muriendo”, afirmó el jefe de la corporación de telecomunicaciones estatal rusa, Rostelecom, Mijaíl Oseevsky. En cambio, el servicio nacional MAX, cuyo modelo ha sido comparado con el de WeChat en China, "está creciendo", aseguró Oseevsky. Según las estadísticas oficiales, a día de hoy MAX cuenta con 107 millones de usuarios registrados.
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El fascismo tiene que controlarlo todo
Que tanto una dictadura como la rusa, como las "democracias" liberales europeas vean con malos ojos a Telegram y lo ataquen ambos desde la judicatura, hacen que me plantee si no sera una de las pocas aplicaciones reales sin ningun control estatal ó puerta trasera para que nos puedan controlar.
Ya se que en Telegram hay cosas oscuras... Es lo que tiene la libertad.