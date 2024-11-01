edición general
WhatsApp dejará de ser gratis si quieres usarlo sin anuncios: 4 euros al mes o «disfrutarás» de publicidad en tus canales y estados

A pesar de que es considerada una de las empresas más valiosas del mundo, parece ser que Meta quiere apuntar más alto y su próximo plan es añadir un plan de suscripción de pago a WhatsApp si queremos usar la app sin anuncios, pues si queremos WhatsApp gratis nos tocará aceptar la publicidad.

lonnegan #3 lonnegan
Me esperaré a la apk con anuncios bloqueados
#16 eqas *
#15 8-D no me acordaba. Pues sí. Sólo hace 23 años. Mi Thunderbird tiene unos 36 años de correo almacenado. Importé a él todo mi correo desde los inicios con Eudora. Tengo emails más viejos que muchos de vosotros :-)  media
ElPerroDeLosCinco #20 ElPerroDeLosCinco
En qué punto el diógenes se convierte en arqueología. La ciencia se lo pregunta, #16 tiene la respuesta.
Chinchorro #5 Chinchorro
No uso ni canales ni estado; lo tengo para hablar con una veintena de personas aproximadamente.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Por fin. A ver si así conseguimos que la gente deje de usarlo y se cambie a opciones mejores.
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#2 tienes el pack completo.
mperdut #9 mperdut *
Hace años la gente no quiso pagar un dolar al año, veremos a ver ahora que tal les va. Casi 50€ al año mucho me parece, más pinta que sea un forma de promover que nadie pague por qué piensan ganar más con la publicidad.
#10 eqas *
#1 #9 soy uno de los que pagó 89 centimos en su momento cuando fue de pago una vez hace mucho. Y también compré WinRAR :-)
insulabarataria #12 insulabarataria
#10 no estás sólo. Yo los pagué una vez. WinRAR no, eso es una tradición.
TikisMikiss #15 TikisMikiss
#10 No me digas que tú fuiste también el usuario aquel que pagó por mIRC
EldelaPepi #19 EldelaPepi
#10
Así que eras tú.
Skiner #22 Skiner
#10 Eres un fenómeno :troll:
Lo del Winrar me ha llegado dentro
BastardWolf #23 BastardWolf
#10 como programador que soy, cuando un software me resulta muy util lo pago. Desarrollarlos lleva un esfuerzo y si los valoras y usas mucho, es lo justo
#4 Eukherio
Y veremos qué tipo de publicidad le meten al final, que si quieren que pagues 48 euros al año para quitarla tiene pinta de que interrumpirá conversaciones y barbaridades de ese estilo.
#21 Pkpkpk
#4 o videollamadas :roll:
io1976 #14 io1976
Le van a dar por culo a wassap.
kosako #7 kosako
Por fin un motivo para que todos pasen a Telegram
#8 Drazul
Temo la oleada de estafas que va a haber prometiendo que no se va a pagar... Si ya las hay diciendo que cambia el color del icono...
Nos van a colar troyanos por todos lados (aunque también podríamos considerar un troyano al propio Whatsapp...)
#6 k3ym4n
Pues me paso a otro , jajaja, a tomar por saco wasap
#1 Pkpkpk
Estaban tardando ¬¬
#18 crissis
Seré un disfrutón
#17 ZamoraBigote
El empujoncito que me faltaba.
