WhatsApp dejará de ser gratis si quieres usarlo sin anuncios: 4 euros al mes o «disfrutarás» de publicidad en tus canales y estados

A pesar de que es considerada una de las empresas más valiosas del mundo, parece ser que Meta quiere apuntar más alto y su próximo plan es añadir un plan de suscripción de pago a WhatsApp si queremos usar la app sin anuncios, pues si queremos WhatsApp gratis nos tocará aceptar la publicidad.
| etiquetas: whatsapp , gratis , anuncios , meta
Así que eras tú.
Lo del Winrar me ha llegado dentro
Nos van a colar troyanos por todos lados (aunque también podríamos considerar un troyano al propio Whatsapp...)