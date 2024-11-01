Vox señala a Intxaurrondo, Ruiz y Cintora como el "cuarto poder" de la "intoxicación informativa"

Vox da un paso más para señalar a quienes considera el “cuarto poder del Estado”, que son, ni más ni menos, que Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora, amén de Marta Flich y Gonzalo Miró. El partido de Abascal ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) en la que acusa a RTVE de “alinearse con las posiciones políticas del Gobierno” y de haber convertido sus programas informativos en “herramientas de intoxicación mediática”