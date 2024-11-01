edición general
Vox señala a Intxaurrondo, Ruiz y Cintora como el "cuarto poder" de la "intoxicación informativa"

Vox da un paso más para señalar a quienes considera el “cuarto poder del Estado”, que son, ni más ni menos, que Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora, amén de Marta Flich y Gonzalo Miró. El partido de Abascal ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) en la que acusa a RTVE de “alinearse con las posiciones políticas del Gobierno” y de haber convertido sus programas informativos en “herramientas de intoxicación mediática”

hdblue #2 hdblue
La asociación de prensa de Madrid ya está escribiendo la nota de prensa para condenar estos ataques de VOX a periodistas, ¿no?
tronchastiles #7 tronchastiles
#2 ¿Que periodistas? :-|
sotillo #9 sotillo
#2 No, son los que redactan los ataques de Vox a periodistas y gratis, por la causa del que pueda hacer que haga
valandildeandunie #4 valandildeandunie *
Si estos subhumanos hablan asi de esas tres personas, es que estas ultimas están haciendo su trabajo a la perfección.
pitercio #5 pitercio *
Lo deben estar haciendo bien para que se cabree esa banda.
sotillo #10 sotillo
#5 A ver que tampoco es tan difícil, con decir la verdad y una puesta en escena normalita ya da
estemenda #6 estemenda
Ya quisieran los medios de comunicación volver a ser el cuarto poder y ya quisiera el Estado volver a la tripartición de poderes. En este siglo la fuerza del dinero es primera y última ratio.
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Están tan acostumbrados a la mentira que llaman "intoxicación informativa" a la verdad.
#3 omega7767
estos de la derecha tienen facil encontrar mentiras para acusar a sus rivales. Miran de que pie cojean ellos mismos, y se lo aplican al rival
