Vox paga 26.700 € mensuales al principal asesor de Abascal a través de una SL sin empleados

Vox paga 26.700 € mensuales al principal asesor de Abascal a través de una SL sin empleados

Vox firmó un contrato de consultoría en junio de 2024 con una mercantil administrada por Kiko Méndez-Monasterio, gurú electoral de Abascal y principal estratega del partido

vox , corrupcion
23 5 0 K 181 actualidad
Catacroc #2 Catacroc
Y viendo como les va creo que se esta ganando el sueldo.
2 K 38
Robus #4 Robus
#2 Pues sí... si siendo lo que es Vox consiguen que incluso gente trabajadora les vote... es que lo están haciendo muy bien.

Ciudadanos hizo lo mismo y si no llega a ser por el personalismo del "huelo a leche" casí consiguen la presidencia.
0 K 12
DonNadieSoy #8 DonNadieSoy
#2 tendrán que darle gracias a la tele mas bien...
0 K 11
Lamantua #1 Lamantua *
Para eso madruga y mendruga. Vive en Galapagar..? Nadie sabe donde vive..? xD xD xD xD xD xD xD xD xD
1 K 21
lonnegan #5 lonnegan
A eludir impuestos, viva Ejpaña!
0 K 11
Rogue #7 Rogue
Éstos rojos filoetarras bolivarianos están en política solo para enriquecerse...oh wait!
Tranquilos, que ya van Ndongo y Quiles a presionarlos para que canten.
0 K 10
Spirito #6 Spirito *
Los ultrafachas, sus chiringuitos y chanchulleos varios para robar al Pueblo.

Ahora, como no es muy viable de momento un Golpe de Estado en un país de la UE, parece que va a salir otro partido cuya élite son militares retirados para unirse al saqueo patrio español, por supuesto muy católicos ellos.
0 K 9
Andreham #3 Andreham
Lo de "SL sin empleados" da un poco igual, el administrador es autónomo y por tanto se entiende que trabaja en ella y por tanto cobra en ella.

Luego Hacienda ya le apañará el IRPF y el tipo verá cómo justificar los ingresos de la SL sin tener muchos gastos... o qué gastos intenta meter para "sacar" el dinero.
0 K 7
#9 Indiana.Collons
Por lo que sea, en este envío ya no molesta la fuente
0 K 6

menéame