28
meneos
33
clics
Vox paga 26.700 € mensuales al principal asesor de Abascal a través de una SL sin empleados
Vox firmó un contrato de consultoría en junio de 2024 con una mercantil administrada por Kiko Méndez-Monasterio, gurú electoral de Abascal y principal estratega del partido
|
etiquetas:
:
vox
,
corrupcion
23
5
0
K
181
actualidad
9 comentarios
23
5
0
K
181
actualidad
#2
Catacroc
Y viendo como les va creo que se esta ganando el sueldo.
2
K
38
#4
Robus
#2
Pues sí... si siendo lo que es Vox consiguen que incluso gente trabajadora les vote... es que lo están haciendo muy bien.
Ciudadanos hizo lo mismo y si no llega a ser por el personalismo del "huelo a leche" casí consiguen la presidencia.
0
K
12
#8
DonNadieSoy
#2
tendrán que darle gracias a la tele mas bien...
0
K
11
#1
Lamantua
*
Para eso madruga y mendruga. Vive en Galapagar..? Nadie sabe donde vive..?
1
K
21
#5
lonnegan
A eludir impuestos, viva Ejpaña!
0
K
11
#7
Rogue
Éstos rojos filoetarras bolivarianos están en política solo para enriquecerse...oh wait!
Tranquilos, que ya van Ndongo y Quiles a presionarlos para que canten.
0
K
10
#6
Spirito
*
Los ultrafachas, sus chiringuitos y chanchulleos varios para robar al Pueblo.
Ahora, como no es muy viable de momento un Golpe de Estado en un país de la UE, parece que va a salir otro partido cuya élite son militares retirados para unirse al saqueo patrio español, por supuesto muy católicos ellos.
0
K
9
#3
Andreham
Lo de "SL sin empleados" da un poco igual, el administrador es autónomo y por tanto se entiende que trabaja en ella y por tanto cobra en ella.
Luego Hacienda ya le apañará el IRPF y el tipo verá cómo justificar los ingresos de la SL sin tener muchos gastos... o qué gastos intenta meter para "sacar" el dinero.
0
K
7
#9
Indiana.Collons
Por lo que sea, en este envío ya no molesta la fuente
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
