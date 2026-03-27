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Vox nombra al medallista olímpico Cristian Toro como su nuevo portavoz nacional en Deportes
Tras su etapa deportiva ha tenido presencia programas de televisión como 'Mujeres y hombres y viceversa'.
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#2
Kantinero
En Vox con tal de meter el Toro en el debate son capaces de cualquier cosa....
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#6
Albarkas
#2
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#5
josde
*
Pues vaya nido de puteríos que es el programa donde colaboro, se cubrió de gloria, por eso le vota Vox.
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#4
kaos_subversivo
Va a durar media legislatura en vox
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#1
cKr1
Vivimos en una peli de Berlanga
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#3
Kasterot
#1
en idiocracia también.
Ahí tienes a Trump. Que es cadi como el presi de idiocracia
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Ahí tienes a Trump. Que es cadi como el presi de idiocracia