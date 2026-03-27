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Vox nombra al medallista olímpico Cristian Toro como su nuevo portavoz nacional en Deportes

Tras su etapa deportiva ha tenido presencia programas de televisión como 'Mujeres y hombres y viceversa'.

| etiquetas: vox , deportes , medallista , cristian toro
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6 comentarios
1 0 0 K 20 politica
Kantinero #2 Kantinero
En Vox con tal de meter el Toro en el debate son capaces de cualquier cosa....
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josde #5 josde *
Pues vaya nido de puteríos que es el programa donde colaboro, se cubrió de gloria, por eso le vota Vox.
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#4 kaos_subversivo
Va a durar media legislatura en vox
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#1 cKr1
Vivimos en una peli de Berlanga
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Kasterot #3 Kasterot
#1 en idiocracia también.

Ahí tienes a Trump. Que es cadi como el presi de idiocracia
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menéame