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Vox se lía al defender su prioridad nacional sin tener claro qué es ser español: "Es español el nacido de padre y madre española"
El presidente de Vox en Barcelona ".. la nacionalidad española la establece el Código Civil"."Es español el nacido de padre y madre española", ha indicado.
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:
vox
,
ignorancia española
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#2
Aokromes
segun vox español es quien no son los 8 millones de inmigrantes que quieren hechar ni los 26 millones que quieren fusilar
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#9
ingenierodepalillos
#2
Muy buen apunte, salvo por la parte en la que me he arrancado los ojos cuando he visto esa hache en echar.
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#15
mariopg
#2
pues ríete, pero es verdad, ya lo hizo franco…
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#1
devilinside
Pues el Nacho Garriga me genera dudas. Su madre es guineana, por lo que creo
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#13
Mendax
#1
Según Wikipedia, Ecuatoguineana.
es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Garriga
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#7
karakol
A ver si esto puede ayudarles un poco.
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#11
MiguelDeUnamano
*
Parece que lo de "lo pone en tu DNI" sólo aplica a independentistas. El resto de los españoles podrán dejar de serlo según les parezca a ellos.
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#3
FueraSionistasdeMeneame
Ya pueden echar a Hermann Tertsch entonces
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#14
Verdaderofalso
#3
donde se vota?
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#8
ur_quan_master
*
Esta gente es la que le da mala fama a la palabra subnormal . Es para darles de hostias y no parar.
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#4
pedrobotero
Pobre Vito...
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#5
loborojo
Vox nunca ha hecho nada más que dar noticias que se quedan en nada, son más vagos que racistas.
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#6
exeware
Les paso lo mismo a los Nazis les costo definir quien era judio quien no...
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#12
Alcalino
Entoces, si un abuelo no era español, el padre o la madre tampoco lo sería ..
Y si el bisabuelo no fuera español, el abuelo tampoco lo sería ..
Y así nos podemos remontar hasta el imperio romano
0
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#10
Hynkel
Alguno de Vox hasta querrá que España no gane el Mundial para no ver en la foto a Nico Williams y Lamine Yamal, como el año pasado en la euro
.
Difícil. Pero no imposible.
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es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Garriga
Y si el bisabuelo no fuera español, el abuelo tampoco lo sería ..
Y así nos podemos remontar hasta el imperio romano
Difícil. Pero no imposible.