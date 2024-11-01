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Vox se lía al defender su prioridad nacional sin tener claro qué es ser español: "Es español el nacido de padre y madre española"

El presidente de Vox en Barcelona ".. la nacionalidad española la establece el Código Civil"."Es español el nacido de padre y madre española", ha indicado.

| etiquetas: vox , ignorancia española
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Aokromes #2 Aokromes
segun vox español es quien no son los 8 millones de inmigrantes que quieren hechar ni los 26 millones que quieren fusilar :troll:
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ingenierodepalillos #9 ingenierodepalillos
#2 Muy buen apunte, salvo por la parte en la que me he arrancado los ojos cuando he visto esa hache en echar.
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#15 mariopg
#2 pues ríete, pero es verdad, ya lo hizo franco…
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devilinside #1 devilinside
Pues el Nacho Garriga me genera dudas. Su madre es guineana, por lo que creo
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Mendax #13 Mendax
#1 Según Wikipedia, Ecuatoguineana.
es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Garriga  media
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karakol #7 karakol
A ver si esto puede ayudarles un poco.  media
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MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano *
Parece que lo de "lo pone en tu DNI" sólo aplica a independentistas. El resto de los españoles podrán dejar de serlo según les parezca a ellos.
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FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame
Ya pueden echar a Hermann Tertsch entonces
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Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#3 donde se vota?
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ur_quan_master #8 ur_quan_master *
Esta gente es la que le da mala fama a la palabra subnormal . Es para darles de hostias y no parar.
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pedrobotero #4 pedrobotero
Pobre Vito...
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loborojo #5 loborojo
Vox nunca ha hecho nada más que dar noticias que se quedan en nada, son más vagos que racistas.
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#6 exeware
Les paso lo mismo a los Nazis les costo definir quien era judio quien no...
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#12 Alcalino
Entoces, si un abuelo no era español, el padre o la madre tampoco lo sería ..

Y si el bisabuelo no fuera español, el abuelo tampoco lo sería ..

Y así nos podemos remontar hasta el imperio romano :shit:
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#10 Hynkel
Alguno de Vox hasta querrá que España no gane el Mundial para no ver en la foto a Nico Williams y Lamine Yamal, como el año pasado en la euro :troll: .

Difícil. Pero no imposible.
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menéame