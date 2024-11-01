edición general
VOX se inventa nuevos indicadores económicos para atacar al gobierno de coalición

La ultraderecha se ha inventado nuevos indicadores económicos para atacar al gobierno de coalición, y son tan burdos que me da hasta vergüenza hablar de ellos.

3 comentarios
mcfgdbbn3
Es como los fijos discontinuos, toda la vida contándoles de una manera, y ahora lo quieren cambiar porque ya no les interesa.
Jointhouse_Blues
Son burdos porque saben muy bien a quien van dirigidos.
gorgos
hay que dar voz a vox
