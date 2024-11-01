Vox expulsa a otros dos de sus concejales en el Ayuntamiento de Madrid y ahonda en la crisis abierta con Ortega Smith

La secretaría general de la formación ultraderechista remite un escrito al Consistorio donde detalla la suspensión cautelar de militancia de Carla Toscano, portavoz adjunta en Cibeles, y del edil Ignacio Ansaldo, que ostenta el carné de afiliado número uno.
¡ Los habrán pillado trabajando!!
Que el que está en Vox no es por equivocación, es porque es un mierda, porque lo que promueve Vox es eso.
El que "casi" recupera Gibratal para España, a la calle y el fundador de BOX, a la calle.