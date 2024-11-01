edición general
12 meneos
23 clics
Vox expulsa a otros dos de sus concejales en el Ayuntamiento de Madrid y ahonda en la crisis abierta con Ortega Smith

Vox expulsa a otros dos de sus concejales en el Ayuntamiento de Madrid y ahonda en la crisis abierta con Ortega Smith

La secretaría general de la formación ultraderechista remite un escrito al Consistorio donde detalla la suspensión cautelar de militancia de Carla Toscano, portavoz adjunta en Cibeles, y del edil Ignacio Ansaldo, que ostenta el carné de afiliado número uno.

| etiquetas: vox , concejales , madrid , ortega smith , carla toscano
10 2 0 K 102 politica
10 comentarios
10 2 0 K 102 politica
Andreham #2 Andreham
Que me da un poco igual porque que los fascistas se devoren entre ellos es por un lado lo normal y por otro algo bueno; pero, ¿bajo qué justificación les expulsan? ¿Han robado algo? ¿Han confabulado con los judeomasones? ¿Han descubierto que tienen sangre mora?
3 K 45
#4 soberao
#2 Da la impresión que Abascal está cerrando el chiringuito para dejar pasar a Alvise... O esto o va a tener que subcontratar a los diputados en una ETT... Que se jodan y que disfruten de lo votado.
0 K 16
Apotropeo #8 Apotropeo
#2 Lo de robar es más de la " derechita cobarde", tienen que haber hecho algo mucho más grave.
¡ Los habrán pillado trabajando!!

:troll:
0 K 9
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
"El adoctrinamiento LGTBI a los niños lleva a la pederastia"dijo Carla Toscano, así que tengo una pena de que la hayan echado que no sé si me recuperaré.
1 K 32
manuelpepito #9 manuelpepito
#3 Que sea una pelea fraticida no quita para que sea una pelea fraticida entre mierdas.

Que el que está en Vox no es por equivocación, es porque es un mierda, porque lo que promueve Vox es eso.
0 K 10
#5 mstk
Estos no purgan como hacen los rojos?
1 K 19
devilinside #6 devilinside
Como izquierdista que soy tengo un surtido de piolets en buen uso para alquilárselos a Vox
0 K 12
#7 Nasser
xD xD xD
0 K 11
#10 pirat
Dejar de tener que aguantar las burradas y soberbia de la carla esa, resulta liberador.
0 K 8
#1 Barriales *
Viva España.
El que "casi" recupera Gibratal para España, a la calle y el fundador de BOX, a la calle.
0 K 7

menéame