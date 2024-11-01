edición general
Vox exige a Azcón un "cambio de políticas" hacia la ultraderecha y evita pedir "carguitos": "Les ha salido el tiro por la culata"

Nolasco ha definido estos comicios como "extraños" porque Azcón "no ha presentado presupuestos y quería ir a elecciones porque sus gurús les manifestaban cosas". "El tiro les ha salido por la culata", opina el representante de Vox en la cámara aragonesa. Pese a ganar en los comicios del 8 de febrero, Azcón está más obligado que nunca a pactar con Vox, que ha pasado de 7 a 14 escaños, el doble que en las elecciones de tres años.

Evita para ellos es la roja mujer de Perón.

Han pedido, piden y pedirán carguitos porque es para lo que han llegado a la política, a trincar.
#2 Nolasco no tiene esa capacidad de decisión para pedir nada: hará lo que Abascal mande....
#4 Mejor me lo pones
Podemos muerto. VOX en auge.

El cartel de las portadas a lo de siempre:

Qué viene la ultraderecha.

No os habéis enterado. La ultraderecha no viene, ya está aquí y a nadie le importa ¡De hecho les encanta! Igual que les encanta el PP que tanto ha robado y ha sido condenado.

Decir lo de que viene la ultraderecha ya no sirve de nada. Hay que cambiar de estrategia. Bueno eso los de Podemos.

La izquierda en España es un reducido grupo ya demostrado por IU tiempo atrás. A veces levantamos…   » ver todo el comentario
Lo que esta quedando claro con las elecciones que va a habiendo, que puede que no se traduzca en las generales, es que la derecha y la ultraderecha p juntas estan ganando mucha terreno mientras la izquierda se esta mirando el ombligo yendo cada cual por su lado y creyendo que el miedo en la gente a que viene el demonio ya es suficiente.
Bueno. Me imaginaba que estaría seria la "autocrítica" que habría en meneame el día después.

Critica a los que han ganado xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD

Quedar fuera de juego debería ser una reflexión para repasar que es lo que hacen mal y reiniciarse. Pero que va tío.
#1 Siendo prácticos, al PSOE lo que ha ocurrido le deja en el mismo sitio, menos diputados, menos dinero, pero en la oposición a fin de cuentas. En cambio hay otros partidos como el PAR o Podemos, que esto les expulsa del parlamento y eso sí es relevante. En cuando al PP, gobernará con menos poder, pudiendo haberlo evitado. Estos son los que han de hacer autocrítica. Vox, descojonándose viendo como lo suyo es eficiencia absoluta, crecer sin hacer nada salvo aprovechar la debilidad del adversario. El día que ganen, que temo llegará, será por demérito de los otros.
No se queman gobernando y la campaña se la hace toda I^2

I^2 = -1 -> Irene & Ione restan.
#13 Polariza divide y vencerás. Es lo que están haciendo desde fuera con Europa.
Nox el partido de Trump, Musk, Epstein, ... el partido de los rentistas.
#11 que si que si que si, tú sigue así, que mira como está el patio...
"Azcón está más obligado que nunca a pactar con Vox." Técnicamente también podrían pactar con el PSOE :shit:
#5 Y con los demás. Pero vamos, que está igual de obligado que antes. Qué vox tenga más votos no lo hace distinto, o pacta o nada.
Cuidado que la "ultra-derecha" o fascismo es también colectivista, no individualista como el liberalismo. Vamos, es más mierda.
Los de vox son mucho del tiro por la culata
Pues creo que a VOX le irá bien mientras no tenga cargos, así podrá decir lo que quiera, prometer viviendas y esas cosas que ya sabemos que no harán pero que encandilan a la gente que se deja llevar por el mensaje corto. Mientras el PP se desangra y se vuelve más rehén de VOX.
Cuando VOX tenga cargos se le empezarán a ver las costuras, saldrán sus corrupciones y la gente descubrirá que son más de lo mismo pero con principios aún peores.
