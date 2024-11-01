Vox exige a Azcón un "cambio de políticas" hacia la ultraderecha y evita pedir "carguitos": "Les ha salido el tiro por la culata"

Nolasco ha definido estos comicios como "extraños" porque Azcón "no ha presentado presupuestos y quería ir a elecciones porque sus gurús les manifestaban cosas". "El tiro les ha salido por la culata", opina el representante de Vox en la cámara aragonesa. Pese a ganar en los comicios del 8 de febrero, Azcón está más obligado que nunca a pactar con Vox, que ha pasado de 7 a 14 escaños, el doble que en las elecciones de tres años.