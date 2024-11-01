Vox exige a Azcón un "cambio de políticas" hacia la ultraderecha y evita pedir "carguitos": "Les ha salido el tiro por la culata"

Nolasco ha definido estos comicios como "extraños" porque Azcón "no ha presentado presupuestos y quería ir a elecciones porque sus gurús les manifestaban cosas". "El tiro les ha salido por la culata", opina el representante de Vox en la cámara aragonesa. Pese a ganar en los comicios del 8 de febrero, Azcón está más obligado que nunca a pactar con Vox, que ha pasado de 7 a 14 escaños, el doble que en las elecciones de tres años.
| etiquetas: vox , pp , azcón
Han pedido, piden y pedirán carguitos porque es para lo que han llegado a la política, a trincar.
El cartel de las portadas a lo de siempre:
Qué viene la ultraderecha.
No os habéis enterado. La ultraderecha no viene, ya está aquí y a nadie le importa ¡De hecho les encanta! Igual que les encanta el PP que tanto ha robado y ha sido condenado.
Decir lo de que viene la ultraderecha ya no sirve de nada. Hay que cambiar de estrategia. Bueno eso los de Podemos.
La izquierda en España es un reducido grupo ya demostrado por IU tiempo atrás. A veces levantamos… » ver todo el comentario
Critica a los que han ganado
Quedar fuera de juego debería ser una reflexión para repasar que es lo que hacen mal y reiniciarse. Pero que va tío.
I^2 = -1 -> Irene & Ione restan.
dividey vencerás. Es lo que están haciendo desde fuera con Europa.
Cuando VOX tenga cargos se le empezarán a ver las costuras, saldrán sus corrupciones y la gente descubrirá que son más de lo mismo pero con principios aún peores.