Vox dinamita los puentes con la Iglesia antes de la visita del Papa

“Algunos (obispos) que hacen negocio con la inmigración ilegal deberían salir del palacio y bajar a ver las consecuencias que tiene para los españoles. Para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos”. El presidente de Vox, Santiago Abascal, arremetía la pasada semana contra la Conferencia Episcopal, después de que el obispo de Canarias criticara con dureza la “prioridad nacional” auspiciada en los pactos de la extrema derecha con el PP, e invitara a los responsables políticos a “meterse cinco días en un cayuco” antes de identificar
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Los de Vox no són católicos.
Son evangelistas, del yunke, y pro israelis
No tiene sentido que no defiendan a la religión católica desde Vox. Lo que hace Vox es dar poder al ala dura de la iglesia. Esa que deseaba que muriera Bergoglio, por ejemplo.
Deja de decir chorradas, como si supieras lo que dices. Gañan
es.wikipedia.org/wiki/Evangelicalismo
Gañan, predica un poco menos y lee un poco más. Te vendrá bien.
También es verdad que cuando estás tan, pero tan a la derecha como esta los de las paguitas no queda sitio para adelantar por ahí.
La Falange siempre ha tenido estupendas relaciones con la Iglesia tm y ningún problema en fusilar curas rojos.
Lo que llevaré muy mal, es la pleitesía al genocida y el lameculismo a Trump con compra de F35 incluida.
Les va justo para saber leer, pero para traerse extranjeros así van la leche de rápido. Y este es el famoso efecto llamada, si nadie contratará, no habría ilegales.
La inmigración no se puede frenar, por lo que en realidad lo que prefieren una inmigración irregular ya que de esta manera los pueden mantener en régimen de semiesclavitud y maximizar los beneficios.
Tienen envidia del arrastramiento vergonzante y repulsivo de miley ante Netanhitler.