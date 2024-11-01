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Vox dinamita los puentes con la Iglesia antes de la visita del Papa

Vox dinamita los puentes con la Iglesia antes de la visita del Papa

“Algunos (obispos) que hacen negocio con la inmigración ilegal deberían salir del palacio y bajar a ver las consecuencias que tiene para los españoles. Para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos”. El presidente de Vox, Santiago Abascal, arremetía la pasada semana contra la Conferencia Episcopal, después de que el obispo de Canarias criticara con dureza la “prioridad nacional” auspiciada en los pactos de la extrema derecha con el PP, e invitara a los responsables políticos a “meterse cinco días en un cayuco” antes de identificar

| etiquetas: vox , iglesia , papa , inmigrantes , león xiv
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15 comentarios
9 2 0 K 73 actualidad
Comentarios destacados:      
#9 Alcalino
Lo he dicho varias vece por aquí

Los de Vox no són católicos.

Son evangelistas, del yunke, y pro israelis
8 K 99
DaniTC #11 DaniTC *
#9 pero el yunke en su lema dice lo siguiente: «defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás».

No tiene sentido que no defiendan a la religión católica desde Vox. Lo que hace Vox es dar poder al ala dura de la iglesia. Esa que deseaba que muriera Bergoglio, por ejemplo.
0 K 10
g3_g3 #12 g3_g3
#9 Los evangelistas son los que escribieron los evangelios.

Deja de decir chorradas, como si supieras lo que dices. Gañan
2 K -3
Imag0 #13 Imag0
#12 La iglesia evangelista existe. Las chorradas suelen decirlas los frikis de las religiones

es.wikipedia.org/wiki/Evangelicalismo
0 K 11
g3_g3 #15 g3_g3
#13 Los seguidores de La iglesia evangelista son evangélicos. No evangelistas.

Gañan, predica un poco menos y lee un poco más. Te vendrá bien. ;)
0 K 10
SMaSeR #6 SMaSeR
A este solo le importan los evangelistas fachas. Se viene remplazo teológico de mano de VOX?
4 K 48
karakol #8 karakol *
La Iglesia Católica española adelantando a Vox por la izquierda.

También es verdad que cuando estás tan, pero tan a la derecha como esta los de las paguitas no queda sitio para adelantar por ahí.
1 K 31
Imag0 #3 Imag0
De verdad que os juro que esta no la vi venir ni de lejos.
1 K 22
ur_quan_master #5 ur_quan_master
It's a trap!
La Falange siempre ha tenido estupendas relaciones con la Iglesia tm y ningún problema en fusilar curas rojos.
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powernergia #7 powernergia
Sinceramente, no me importaría ver a Vox hundir la economía del país como pago a qué la gente abriera los ojos, además de que no sería yo especialmente perjudicado.

Lo que llevaré muy mal, es la pleitesía al genocida y el lameculismo a Trump con compra de F35 incluida.
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#1 UNX
Ese mensaje, por algún extraño motivo, no lo dirigen a los empresarios que hacen negocio con la inmigración ilegal.
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SMaSeR #4 SMaSeR
#1 Coño, el 99,99% de gente ilegal trabajando sin ningún tipo de contrato lo hace en los campos de los señoros de VOX.
Les va justo para saber leer, pero para traerse extranjeros así van la leche de rápido. Y este es el famoso efecto llamada, si nadie contratará, no habría ilegales.
3 K 48
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Otros 20k votos de gilipollas...
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#10 Tecar
Lo de VOX aparentemente resulta contradictorio, por un están en contra de la inmigración pero por otro lado sus acólitos la necesitan para mantener sus explotaciones.
La inmigración no se puede frenar, por lo que en realidad lo que prefieren una inmigración irregular ya que de esta manera los pueden mantener en régimen de semiesclavitud y maximizar los beneficios.
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#14 Bravok1
Ahora son más judios sionistas...lo que haga falta para lamerle el ano al pedofilo violador no1 de eeuu.

Tienen envidia del arrastramiento vergonzante y repulsivo de miley ante Netanhitler.
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menéame