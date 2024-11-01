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Vox asegura que llamar "mierda" a Sánchez y "rata" a Marlaska no es polarizar

Vox asegura que llamar "mierda" a Sánchez y "rata" a Marlaska no es polarizar

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha rechazado este lunes que su formación contribuya a polarizar.

| etiquetas: vox , mierda , rata , polarización , cerdos
14 3 1 K 142 politica
13 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 #1 hay que parar a la ultraderecha
Estamos llegando muy tarde
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Claro que no.

Es deshumanizar. De primero de fascismo goebbeliano.
11 K 137
#2 Comorr
#1 hay que parar a la ultraderecha
Estamos llegando muy tarde
6 K 72
EldelaPepi #6 EldelaPepi *
#2
Un día llegué a casa de mi madre y vi que estaba Abascal divirtiéndose en el Hormiguero; me di cuenta entonces de que ya era demasiado tarde, que ya estaban aquí otra vez.
Sabía que desde ese momento iba a ser muy difícil quitárnoslos de encima.
1 K 19
Bolgo #7 Bolgo
#2 ahora ser demócrata es ser ultraizquierda, lo próximo será cagar en un bote y decir que es bonito en lata
2 K 27
Priorat #3 Priorat
A Sánchez, no y a Marlaska, tampoco. Al Presidente del Gobierno de España y al Ministro de Interior.
3 K 42
mariKarmo #4 mariKarmo
Abascal eres un mierda y un rata. Y un hijo de puta.
2 K 36
#10 fremen11
#4 Y un ladrón, no se te olvide, creo que ya van más de 5 millones distraídos de la fundación.....
1 K 21
devilinside #12 devilinside
#4 Y un calvo vergonzante
0 K 11
pingON #8 pingON
están tan vacios y tan llenos de odio, que no saben ni lo que es la humanidad
1 K 20
Kantinero #9 Kantinero
Abascal, cada vez te veo más anaranjado y más despeinado, solo te falta ponerte el medio sujetador ese que se ponen los judíos en el coco y estarás completo
1 K 20
#5 no_soy_un_bot
Aquellos tiempos que los de Vox apedreaban a los de Podemos... y ahora piden socorro... la derechita desvalida.
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FunFrock #13 FunFrock *
Si agredir a una diputada. Mearse en otras dos no es polarizar. Dudo q insultar sea polarizar

Si cuando le metieron un pedrazo a otra, la respuesta fue cachondeo.

Cuando se publica "los mejores memes del intento de atentado al Génova" no es polarizar, insultar tampoco lo es
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menéame