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Vox asegura que llamar "mierda" a Sánchez y "rata" a Marlaska no es polarizar
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha rechazado este lunes que su formación contribuya a polarizar.
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vox
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cerdos
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politica
Comentarios destacados:
#2
#1
hay que parar a la ultraderecha
Estamos llegando muy tarde
ordenados
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relacionadas
#1
mente_en_desarrollo
Claro que no.
Es deshumanizar. De primero de fascismo goebbeliano.
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#2
Comorr
#1
hay que parar a la ultraderecha
Estamos llegando muy tarde
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#6
EldelaPepi
*
#2
Un día llegué a casa de mi madre y vi que estaba Abascal
divirtiéndose
en el Hormiguero; me di cuenta entonces de que ya era demasiado tarde, que ya estaban aquí otra vez.
Sabía que desde ese momento iba a ser muy difícil quitárnoslos de encima.
1
K
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#7
Bolgo
#2
ahora ser demócrata es ser ultraizquierda, lo próximo será cagar en un bote y decir que es bonito en lata
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#3
Priorat
A Sánchez, no y a Marlaska, tampoco. Al Presidente del Gobierno de España y al Ministro de Interior.
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#4
mariKarmo
Abascal eres un mierda y un rata. Y un hijo de puta.
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#10
fremen11
#4
Y un ladrón, no se te olvide, creo que ya van más de 5 millones distraídos de la fundación.....
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#11
Bolgo
#4
youtu.be/HXwPjtW-sP8?si=xPz-wo6k7KSF5nZH
Hay que decirlo más
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#12
devilinside
#4
Y un calvo vergonzante
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#8
pingON
están tan vacios y tan llenos de odio, que no saben ni lo que es la humanidad
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#9
Kantinero
Abascal, cada vez te veo más anaranjado y más despeinado, solo te falta ponerte el medio sujetador ese que se ponen los judíos en el coco y estarás completo
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#5
no_soy_un_bot
Aquellos tiempos que los de Vox apedreaban a los de Podemos... y ahora piden socorro... la derechita desvalida.
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#13
FunFrock
*
Si agredir a una diputada. Mearse en otras dos no es polarizar. Dudo q insultar sea polarizar
Si cuando le metieron un pedrazo a otra, la respuesta fue cachondeo.
Cuando se publica "los mejores memes del intento de atentado al Génova" no es polarizar, insultar tampoco lo es
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Estamos llegando muy tarde
Es deshumanizar. De primero de fascismo goebbeliano.
Estamos llegando muy tarde
Un día llegué a casa de mi madre y vi que estaba Abascal divirtiéndose en el Hormiguero; me di cuenta entonces de que ya era demasiado tarde, que ya estaban aquí otra vez.
Sabía que desde ese momento iba a ser muy difícil quitárnoslos de encima.
Hay que decirlo más
Si cuando le metieron un pedrazo a otra, la respuesta fue cachondeo.
Cuando se publica "los mejores memes del intento de atentado al Génova" no es polarizar, insultar tampoco lo es