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Vote señoritos, por Mauro Entrialgo
Políticos que dicen lo que piensan. El votante los valora.
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políticos
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relacionadas
#1
autonomator
*
Voy a dejar esto aquí por aquello de refrescar la memoria.
Unos abajo y otros arriba.
(Por si se cree alguien que está arriba)
youtu.be/4TWR75KaSLI?is=aci6-4KaPGe_FPXT
Gracias señorito Ivan
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#5
sieteymedio
#1
La mejor película española, sin lugar a dudas.
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#8
reivaj01
#1
De esa escena aprendió el ansar a poner los pies encima de la mesa.
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#2
haprendiz
Ojo al detalle del fachaleco, tortuga ninja
style
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#4
ostiayajoder
*
'Por lo menos va de cara!'
Anda q no lo he oido veces.
Cuando lo único q hacen es ser más hijos de puta. No tener problemas por decirte esto pero tener problemas para decirte otras cosas q te ocultan más hijas de puta.
Vueltas de tuerca, se llaman.
3
K
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#6
ostiayajoder
*
Sobre este tema a mi me fascina q la gente no vea la diferencia entre:
"Me oculta q roba pero roba" y "me roba a la puta cara", como Trump y su familia.
Una persona q oculta un comportamiento entiende q ese comportamiento es reprochable moral o legalmente.
Una persona q NO oculta un comportamiento es porque lo ve legal, legítimo y etico. De hecho cree q es etico para todo el mundo y por eso ni lo oculta.
Sinceramente; a mi me da más miedo alguien q no es capaz de distinguir el bien del mal q alguien q se corrompe.
Bastante más.
3
K
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#9
Quel
#6
- ¡Me has robado!
- Si, Pero soy consciente de que eso no esta bien.
- Ah, vale. Entonces no me robarás mas.
- ... no ... claro ... ni una sola vez mas. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
- Bien, pues así te voto.
(volver al principio y releer tantas veces como plazca).
Al menos ya empiezas a aceptar que todos te roban. Unos además se ríen en tu cara y te mienten, pero todos roban.
0
K
7
#10
Macnulti_reencarnado
Panfleto a la altura de la inteligencia de sus lectores.
0
K
8
#14
beltraneja
#13
Si es que tienes razón, casi nunca entro al trapo pero me ha pillado con la defensa baja.
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K
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#3
Usuario22
Ojalá fueran así de honestos. Todos. Incluidos lo que se creen de izquierdas en el psoe. Que son igual o peores.
0
K
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#7
ku21
*
Sí sí, mejor subamos viñetas advirtiendo de que la derecha que nos podrá gobernar es mala en vez de subir viñetas de que tenemos al gobierno mas progresista de la historia pero que lleva 4 años sin aprobar los presupuestos, que dijo que no pactaria con independistas y los tiene como socios de gobierno, que no habria amnistia en el procés y la hubo, que derogaria la reforma laboral del PP y no lo hizo, que construiria 400.000 VPO y no ha construido ni 20.000, que al no tener mayoria esta…
» ver todo el comentario
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#11
beltraneja
#7
Haz un repaso de cómo están los servicios derivados a las comunidades a ver si estaríamos mejor con PP/VOX. De momento se me ocurre que después del verano que nos dieron los incendios en año pasado en León, después de recortar en medios de extinción, ahora se puede cazar en esos territorios, que es importantísimo que ande por allí la gente pisando y circulando sobre terreno en recuperación.
0
K
7
#12
ku21
#11
claro, hacemos un repaso y revisamos que tal van las listas de espera de la sanidad en las comunidades que gobierna el PSOE?
0
K
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#13
Usuario22
#11
no gastes tu tiempo respondiendo a gente que no acepta una discusión.
0
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6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
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y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
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Unos abajo y otros arriba.
(Por si se cree alguien que está arriba)
youtu.be/4TWR75KaSLI?is=aci6-4KaPGe_FPXT
Gracias señorito Ivan
Anda q no lo he oido veces.
Cuando lo único q hacen es ser más hijos de puta. No tener problemas por decirte esto pero tener problemas para decirte otras cosas q te ocultan más hijas de puta.
Vueltas de tuerca, se llaman.
"Me oculta q roba pero roba" y "me roba a la puta cara", como Trump y su familia.
Una persona q oculta un comportamiento entiende q ese comportamiento es reprochable moral o legalmente.
Una persona q NO oculta un comportamiento es porque lo ve legal, legítimo y etico. De hecho cree q es etico para todo el mundo y por eso ni lo oculta.
Sinceramente; a mi me da más miedo alguien q no es capaz de distinguir el bien del mal q alguien q se corrompe.
Bastante más.
- Si, Pero soy consciente de que eso no esta bien.
- Ah, vale. Entonces no me robarás mas.
- ... no ... claro ... ni una sola vez mas. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
- Bien, pues así te voto.
(volver al principio y releer tantas veces como plazca).
Al menos ya empiezas a aceptar que todos te roban. Unos además se ríen en tu cara y te mienten, pero todos roban.