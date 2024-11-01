·
Von der Leyen afirma que UE está “a las puertas” de cerrar acuerdo comercial histórico con India
La presidenta de la Comisión Europea defendió además el pacto con Mercosur y sostuvo que Europa opta por el comercio justo y las alianzas frente al proteccionismo y el aislamiento.
#2
sleep_timer
¿Importaremos agua mineral del Ganges?
2
K
52
#3
candonga1
#2
... con muchos oligoelementos.
0
K
20
#4
MarlonBlando
#3
y tierras muy raras
1
K
26
#5
Meloncio
#2
y exportaremos carne de vacuno
0
K
6
#1
javibaz
Y luego ha apuntado que era lo que quería Trump. No tengo pruebas pero tampoco dudas.
0
K
14
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
