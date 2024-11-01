edición general
Von der Leyen afirma que UE está “a las puertas” de cerrar acuerdo comercial histórico con India

La presidenta de la Comisión Europea defendió además el pacto con Mercosur y sostuvo que Europa opta por el comercio justo y las alianzas frente al proteccionismo y el aislamiento.

sleep_timer #2 sleep_timer
¿Importaremos agua mineral del Ganges?
#3 candonga1
#2 ... con muchos oligoelementos.
#4 MarlonBlando
#3 y tierras muy raras
#5 Meloncio
#2 y exportaremos carne de vacuno
javibaz #1 javibaz
Y luego ha apuntado que era lo que quería Trump. No tengo pruebas pero tampoco dudas.
