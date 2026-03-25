Volkswagen negocia fabricar misies para la Cúpula de Hierro de Israel

La planta de Volkswagen en Osnabrück está amenazada de cierre. Según un informe del 'Financial Times', el fabricante de automóviles está en conversaciones con la empresa israelí de Defensa Rafael Advanced Defense Systems sobre una posible reconversión del emplazamiento.
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Moralmente no es lo mismo fabricar misiles que matan gente que fabricar misiles que salvan gente, aunque ese país esté invadiendo un país y cometiendo un genocidio.
Posición del sindicato (IG Metall)
Prioridad al empleo: El sindicato ve este acuerdo como una "vía de salvación" para la planta de Osnabrück, que estaba en riesgo inminente de cierre debido a la baja demanda de coches eléctricos y la competencia china.
Conversión Industrial: Aunque tradicionalmente se oponen a la producción de armamento, los líderes sindicales han calificado el acuerdo de "necesario" para preservar los 2.300 empleos de la planta.
Decisión… » ver todo el comentario