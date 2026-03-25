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Volkswagen negocia fabricar misies para la Cúpula de Hierro de Israel

Volkswagen negocia fabricar misies para la Cúpula de Hierro de Israel

La planta de Volkswagen en Osnabrück está amenazada de cierre. Según un informe del 'Financial Times', el fabricante de automóviles está en conversaciones con la empresa israelí de Defensa Rafael Advanced Defense Systems sobre una posible reconversión del emplazamiento.

| etiquetas: volkswagen , israel , cúpula de hierro
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
javibaz #2 javibaz
Alemania siempre en el lado incorrecto de la historia.
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themarquesito #8 themarquesito
#2 Son una perfecta brújula moral que siempre señala al sur
1 K 32
#1 davidsanyo
Otro motivo para evitar Volkswagen. Y a Alemania.
7 K 61
#7 marcotolo
volkswagen volviendo a fabricar lo que le fue mas rentable en su historia
2 K 21
Moderdonia #5 Moderdonia
Volkswagen ha cambiado su lema publicitario Das Auto por: Das Asco.
1 K 17
#6 veratus_62d669b4227f8
Pues este es el plan para reactivar la economia alemana, falló lo de los tanques en Ucrania, pues drones para Israel y si no lo que sea, pero siempre con una amenaza presente en el horizonte muy necesaria para la industria militar y sus politicos a sueldo.
1 K 14
#9 Onaj
#_4 Vale, según esta noticia se estaría ofreciendo para fabricar sistemas antimisiles.

Moralmente no es lo mismo fabricar misiles que matan gente que fabricar misiles que salvan gente, aunque ese país esté invadiendo un país y cometiendo un genocidio.
0 K 12
#3 lamarisevadecañas
No les hundió lo del diésel, ni les hundirá cosas como esta, pero por mi parte...
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#10 beltraneja
De IA:
Posición del sindicato (IG Metall)
Prioridad al empleo: El sindicato ve este acuerdo como una "vía de salvación" para la planta de Osnabrück, que estaba en riesgo inminente de cierre debido a la baja demanda de coches eléctricos y la competencia china.
Conversión Industrial: Aunque tradicionalmente se oponen a la producción de armamento, los líderes sindicales han calificado el acuerdo de "necesario" para preservar los 2.300 empleos de la planta.

Decisión…   » ver todo el comentario
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menéame