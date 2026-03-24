Volkswagen negocia con la israelí RADS la conversión de planta alemana de coches para la producción de sistemas de defensa antimisiles [eng]

Volkswagen está en conversaciones con Rafael Advanced Defense Systems para un posible acuerdo que permita reconvertir una de sus fábricas alemanas de coches para la producción de componentes de defensa antimisiles, según informó el Financial Times, citando fuentes cercanas a las negociaciones. De concretarse, el acuerdo supondría un punto de inflexión para el sector automovilístico europeo, donde las empresas se enfrentan a una disminución de la rentabilidad, una creciente competencia china y una transición a los vehículos eléctricos más lenta.