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Volkswagen negocia con la israelí RADS la conversión de planta alemana de coches para la producción de sistemas de defensa antimisiles [eng]

Volkswagen está en conversaciones con Rafael Advanced Defense Systems para un posible acuerdo que permita reconvertir una de sus fábricas alemanas de coches para la producción de componentes de defensa antimisiles, según informó el Financial Times, citando fuentes cercanas a las negociaciones. De concretarse, el acuerdo supondría un punto de inflexión para el sector automovilístico europeo, donde las empresas se enfrentan a una disminución de la rentabilidad, una creciente competencia china y una transición a los vehículos eléctricos más lenta.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , suministros , información , aliados
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8 comentarios
7 1 1 K 85 actualidad
#6 eipoc
Cosas nazis.
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alehopio #1 alehopio
Según el plan, la fábrica de Osnabrück fabricaría componentes clave del sistema Cúpula de Hierro, incluidos camiones pesados para el transporte de misiles, lanzadores y generadores eléctricos. La planta no produciría misiles. En cambio, se espera que Rafael instale una planta independiente en Alemania dedicada exclusivamente a la producción de misiles, según el informe.
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#2 guuilesmiz
#1 serán misiles bajos en emisiones, Misilesgate
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sotillo #8 sotillo
#1 Avanzando, progresando en dirección a intereses israelíes ¿Qué podría salir mal? Mientras China invirtiendo en energía, en trenes de alta velocidad, en ingeniería
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Aokromes #7 Aokromes
vw siempre en el lado equivocado de la historia.
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SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Pues nada, a vender el polito.
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menéame