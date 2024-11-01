Volantes de inercia: la simple "batería" que puede revolucionar la energía verde  

La revolución energética ya no es una promesa lejana: está empezando ahora. En este vídeo analizamos dos de las tecnologías más sorprendentes que pueden cambiar para siempre el futuro de la electricidad en Europa y en el mundo. Entramos en una innovación de la que casi nadie habla y que puede ser clave para evitar apagones y dar estabilidad a sistemas eléctricos cada vez más dependientes de renovables: los volantes de inercia gigantes que Reino Unido está empezando a utilizar para estabilizar su red eléctrica. Una tecnología espec
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www.piller.com/product/energy-storage-flywheels-and-battery-systems/
Se usan como "baterías" cuando la potencia demandada puntualmente es muy alta y sale muy caro hacerlo con baterías (aunque ahora con el precio de las baterías bajando cada poco, igual ya no mola tanto) La cuestión es tener un cacharro de muchas TM girando como un desgraciado conectado a un grupo eléctrógeno listo para arrancar en segudos (eso tiene cosas como… » ver todo el comentario