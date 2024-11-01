Volantes de inercia: la simple "batería" que puede revolucionar la energía verde  

La revolución energética ya no es una promesa lejana: está empezando ahora. En este vídeo analizamos dos de las tecnologías más sorprendentes que pueden cambiar para siempre el futuro de la electricidad en Europa y en el mundo. Entramos en una innovación de la que casi nadie habla y que puede ser clave para evitar apagones y dar estabilidad a sistemas eléctricos cada vez más dependientes de renovables: los volantes de inercia gigantes que Reino Unido está empezando a utilizar para estabilizar su red eléctrica. Una tecnología espec