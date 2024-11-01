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Volantes de inercia: la simple "batería" que puede revolucionar la energía verde

Volantes de inercia: la simple "batería" que puede revolucionar la energía verde  

La revolución energética ya no es una promesa lejana: está empezando ahora. En este vídeo analizamos dos de las tecnologías más sorprendentes que pueden cambiar para siempre el futuro de la electricidad en Europa y en el mundo. Entramos en una innovación de la que casi nadie habla y que puede ser clave para evitar apagones y dar estabilidad a sistemas eléctricos cada vez más dependientes de renovables: los volantes de inercia gigantes que Reino Unido está empezando a utilizar para estabilizar su red eléctrica. Una tecnología espec

| etiquetas: volantes , inercia , batería , energía , verde
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3 comentarios
2 1 0 K 21 Renovables
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Vaya, Calero ha descubierto a Piller.

www.piller.com/product/energy-storage-flywheels-and-battery-systems/

Se usan como "baterías" cuando la potencia demandada puntualmente es muy alta y sale muy caro hacerlo con baterías (aunque ahora con el precio de las baterías bajando cada poco, igual ya no mola tanto) La cuestión es tener un cacharro de muchas TM girando como un desgraciado conectado a un grupo eléctrógeno listo para arrancar en segudos (eso tiene cosas como…   » ver todo el comentario
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#3 Pitchford
No sé lo que contará en el video, porque no lo he visto, pero el titular es bastante desafortunado con lo de la "batería". Los volantes de inercia se instalan como parte integral de los compensadores síncronos, que son equipos para estabilizar la red en frecuencia y tensión, principalmente. En España se están instalando 8 ó 9. Apenas almacenan un poco de energía mecánica, al contrario que las baterías o las centrales de bombeo, que almacenan cantidades tremendas, y sólo entregan una mínima parte de su energía almacenada mientras realizan su función de estabilización, ya que su velocidad de rotación apenas varía.
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ktzar #1 ktzar
Es una muy buena idea. Hay muchos sistemas que se pueden usar para estabilizar la red, y a la vez almacenar energía. Imaginemos un sistema de estos en cada parque eólico y fotovoltaico, que diera de forma mecánica estabilidad a la red, e incluso que pudiera usarse para mantener un par de horas de energía tras la caída del sol.
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menéame