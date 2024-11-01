edición general
La vivienda se dispara un 20% en un año y el alquiler sube un 8% al inicio de 2026 pese a los límites de precios

La vivienda usada registra su mayor subida en 20 años, mientras el alquiler continúa subiendo en todas las comunidades.

#4 Icelandpeople *
Pues comprate tu un piso por 200k

JAJAJA

JAJAJA
Andreham #1 Andreham *
Es que el pobre jubilado que con todo el esfuerzo en su día se compró un piso por 20.000€ no va a alquilarlo a 600€ cuando su vecino Jose Luis lo alquila a 900€.

Que somos buenas personas, pero no gilipollas.
Ludovicio #2 Ludovicio
#1 Que nadie nos quite el derecho a quedarnos con dos tercios del sueldo de otro porque es su casa y hace con ella lo que quiere.
Ferran #5 Ferran *
#2 Es la oferta y la demanda dentro del capitalismo.

Si hay mucha demanda y casi no hay oferta, los precios suben.

En las ciudades donde hay más oportunidades laborales, los precios suben, mientra que en los pueblos alejados los precios siguen bajos porque no hay tanta demanda.
Ludovicio #9 Ludovicio
#5 Eso sería si la oferta y la demanda fuese la única cosa que afecta a los precios.
En este país se construyó hasta debajo de las piedras durante años y el precio no bajó. Al contrario.

¿Que hay que construir? Puede, pero no para bajar los precios.

Si aplicásemos la ley de la gravedad de la misma forma que aplicáis la de la oferta y demanda, concluiríamos que es imposible volar y los pájaros, por tanto, son animales terrestres.
#14 mancebador
#9 Igual eres tu el que no entiende como funciona la ley de oferta y demanda.
#13 mancebador
#2
1º Nadie te obliga a vivir en esa casa.
2º El no es el culpable de que tus decisiones te hayan llevado a tener un sueldo de mierda.

En lugar de echarle la culpa a todo el mundo, igual debería examinar tus decisiones vitales.
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#1 Pues comprate tu un piso por 200k y cuando te jubiles lo podras poner a alquilar por 3k
#7 Tronchador.
#3 El esfuerzo económico que había que hacer antes y ahora para comprar un piso no es proporcional. Además de las facilidades y la estabilidad.
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#7 Ah, claro, porque el jubilado de ahora era un visionario cuando se compro el piso.

En el 2008, cuando pagaba la hipoteca a duras penas mientras otros vivian de alquiler, todo eran risas.
Chinchorro #6 Chinchorro *
#1 Eso, apuntad a los yayos, que todos tienen tres o cuatro u ocho pisos en propiedad para alquilar en Madrid, Barcelona y Mallorca. Putos abuelos de mierda.

prensasocial.es/que-pensiones-en-espana-se-quedan-por-debajo-del-umbra
#11 Tronchador.
#1 No, el problema del acceso a la vivienda no es que Paco se compró un piso en los 80, el problema es que Vulture Funds and Associated Speculation CO están haciendose con el mercado.
Cehona #12 Cehona *
#1 El pobre jubilado que se compró un piso no es un fondo buitre, es un ave rapiña solitaria.
Son peores las abuelitas.  media
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
¿Y qué me dices de la compra del súper?

Que los pisos han subido mucho.si.... pero el incremento bestia ha sido en el super.... joe que hace poco con 60-70€ hacías la compra semanal y ahora con el doble no llega... por suerte no suelo mirar el tiquet pero el viernes lo miré y... kilo de patatas a 1.85... patatas!!!!!!!
Un pimiento rojo a casi un euro... joe que haces un sofrito y te sale ya a precio de plato entero..
