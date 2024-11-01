·
22
meneos
25
clics
La vivienda como último ejemplo de la traición socialdemócrata
Lejos de favorecer a los más vulnerables, el Gobierno se empeña en ser generoso y complaciente con quienes usan la vivienda como negocio
|
etiquetas
:
vivienda
,
socialdemocracia
,
complacencia
,
políticas
19
3
1
K
196
politica
26 comentarios
Comentarios destacados:
#1
250k nuevas familias al año, 100k nuevas viviendas al año, datos del INE.
O se construye más o se controla la inmigración, no quedan más opciones. Preferiblemente, se construye más. Puede ser vivienda estatal, no estoy en contra dada la situación. Es una situación insostenible y no tiene nada que ver con el precio ni con la especulación. Es pura matemática, escasez física.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Findeton
*
250k nuevas familias al año, 100k nuevas viviendas al año, datos del INE.
O se construye más o se controla la inmigración, no quedan más opciones. Preferiblemente, se construye más. Puede ser vivienda estatal, no estoy en contra dada la situación. Es una situación insostenible y no tiene nada que ver con el precio ni con la especulación. Es pura matemática, escasez física.
4
K
44
#2
j-light
#1
También pasa que los precios se mantienen altos porque muchos tenedores no tienen prisa ni en alquilar ni en vender. Los pisos cerrados ganan valor. El Estado gana con estos precios. Bueno, muchos ganan.
1
K
24
#3
Findeton
#2
Cuanto más altos son los precios de alquiler, mayor es la pérdida por no alquilar, mayor es el incentivo para alquilar.
2
K
26
#5
Andreham
#1
Hay casas de sobra, la tercera, óptima y realista vía es simple y llanamente desincentivar que España sean 3 ciudades.
1
K
22
#11
Sandevil
#1
3.8 millones de viviendas vacías también según el ine (datos 2023).
1
K
-11
#14
Findeton
#11
El mismo INE que decía que había un 10% de vivienda vacía en Barcelona... y luego fue Ada Colau como alcaldesa y mandó visitar todas y cada una de esas viviendas supuestamente vacías y luego resultó que sólo el 1.2% estaban vacías.
1
K
20
#15
CosaCosa
#11
viviendas que practicamentr nadie quiere, por que son viejas, una mierda, nonedtan cerca de ningun lugar de trabajo...y si tan maravillosas pueden parecerte, intercanbiale la casa a alguien que la necesite por zona
1
K
17
#22
ddomingo
#11
Claro, eso es porque la gente es tonta. Aquí tienes un chaletaco en puerto llano de 174m² con 4 habitaciones y 3 baños por 76.000€.
www.idealista.com/inmueble/101111619/
0
K
10
#12
YoSoyTuPadre
*
#1
Sólo un apunte, deberías sumar también las rehabilitaciones mayores, que suelen ser en su mayoría viviendas no habitadas, en 2024 fueron unas 55.000, (veníamos de 37.000 en 2023), y las primeras estimaciones de 2025, aún no hay datos oficales(o no los encuentro), es que se van superan las 60k rehab. mayores
Sí, tampoco llega, pero creo que hay que indicarlo pasamos
Nota: 2025 terminó con 135.000 licencias de obra nueva, si sumas las 60K de gran reforma, el déficit son de unos 65k pisos
2
K
26
#16
YoSoyTuPadre
#12
* déficit de 55k, sí, me acabo de levantar
El déficit anual se reduce pero llevamos muchos años de déficit de construcción acumulados
0
K
9
#17
yopasabaporaqui
*
#1
400k de viviendas turísticas en España.
www.dataestur.es/blog/datos-viviendas-uso-turistico-destinos-agosto-20
Junto con la vivienda cerrada, hay más opciones.
0
K
14
#19
Almirantecaraculo
#1
y quien va a comprar esas viviendas, aquel cuyo salario no sube, ya paga un alquiler y la subida de la inflación no hace más que mermar su capacidad de ahorro?
O su casero que le extrae cual garrapata el dinero?
Quizá tú buenismo libertario no te deja ver qué el ser humano es avaricioso y si tiene ya dos pisos, tiene capacidad para tener un tercero o un cuarto y le va a dar igual si su inquilino vive al limite y solo puede comer arroz.
0
K
8
#26
tatamka
#1
mi abuelo en Francia tuvo una casa alquilda al Estado hasta el día que se murió. Días después, esa casa fue alquilada por el estado a otros inquilinos.
0
K
6
#21
JosAndres
Que no, maldita sea, que no, que no hay que construir más, ¿no habéis escuchado a la izquierda? no solo no hay que construir más sino que hay "vivienda de sobra"
www.tiktok.com/@irenemontero_/video/7567390461518712086
Aunque parezca mentira si, en pleno 2025 continúan con lo de las 4 millones de viviendas vacías, por cierto, que no se olvide, esta señora, que ahora habla de vivienda pública y expropiaciones era ministra del Gobierno de España cuando se entregaron a fondos buitres americanos, Blackstone e Hipoges, los bienes de la SAREB, unos 25.000 millones de euros.
www.elsaltodiario.com/especulacion-inmobiliaria/gobierno-entrega-sareb
1
K
19
#9
MiguelDeUnamano
#8
¿Excusa? El PSOE no lo hace por otros motivos.
Pero de nada sirve esforzarse en construir algo si luego venga otro a destruirlo.
0
K
16
#18
ddomingo
#9
El PSOE no lo hace, ni tampoco el PP porque supone destinar mucho dinero y los plazos hacen que el retiro político puede llevárselo otro. Eso y que "viven" de los altos precios de la vivienda.
En España hay una 318k vivenda públicas. Lo del PP de blackrock fueron 1,8K viviendas. Harían falta alrededor de 1,5 millones de vivenda pública para equipararnos con la UE.
Como ves en la escala el problema no es la venta de vivienda pública sino la dejaron de funciones de la administración durante décadas.
0
K
10
#20
MiguelDeUnamano
#18
No es por los plazos, es simplemente porque consideran la vivienda "un bien de mercado" por encima del derecho de las personas a tener una vivienda digna.
0
K
16
#23
ddomingo
#20
La vivenda es un bien de mercado en Texas donde prácticamente cualquier tenedor de suelo puede hacer casi lo que le venga en gana en su terreno.
En España no es un bien de mercado perversamente porque los ayuntamientos tienen el monopolio del uso del suelo. Dictaminan donde, cuanto, cuando y a qué precio se puede construir.
0
K
10
#24
MiguelDeUnamano
#23
Que existan normas no implica que no se pueda comerciar con un "bien de mercado".
0
K
16
#25
ddomingo
#24
Como idea general te lo compro. Pero si es el estado a través de los ayuntamientos y demás instituciones los que tienen el monopolio de la oferta no podemos hablar de libre mercado.
0
K
10
#4
ddomingo
*
La traición es que tenemos uno de los porcentajes más bajos de vivienda pública de europa. Que es uno de los mercados más regulados que existen. Que las administraciones dosifican el suelo para crear escasez porque biena parte de sus ingresos provienen de un alto precio de la vivienda.
Que si destinarán un pequeño porcentaje de los cientos de millones de euros anuales que recauda la vivienda en construir vivenda provoca de alquiler en unos años acabábamos con el problema.
0
K
10
#6
Andreham
#4
La traición es que cuando se construye VPO el PP viene y se la regala al fondo buitre donde trabaja el hijo del presidente del país.
O "se les olvida" hacer ejercicio de tanteo como recientemente en Valencia.
1
K
17
#8
ddomingo
#7
#6
Pues si. La vivenda pública debería serlo por siempre.
Pero lo que tampoco vale es usar eso como justificación para no construir vivienda pública de alquiler.
0
K
10
#7
MiguelDeUnamano
#4
De poco o nada sirve construir vivienda pública si la derecha va a malvenderla en cuanto tenga oportunidad de hacerlo.
0
K
16
#13
luckyy
La receta para luchar contra este problema es sencilla y hasta Trump va a prohibir a los fondos de inversión y grandes tenedores la especulación con la vivienda ( medidas que ya proponía Podemos) pero Pedro continúa ahondando en el problema regalando dinero a los creadores del problema.
0
K
9
#10
Vespas
Lo que no puede ser es que un tema como este esté en manos de políticos que tienen intereses en el negocio.
0
K
7
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
