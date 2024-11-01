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La vivienda como nuevo granero de votos de la extrema derecha (CAT)

La crisis del acceso a la vivienda en Catalunya actúa como acelerador de la derecha radical, que capitaliza la incerteza y la desprotección de los inquilinos.

| etiquetas: vivienda , extrema derecha , acceso , juventud , política
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
Dene #2 Dene
El que piense que votando a la ultraderecha va a hacer mas fácil el acceso a la vivienda es mucho mas tonto de lo que parece
Tenemos buenos ejemplos con Madrid, por ejemplo, donde la ultraderecha lleva años gobernando y cada vez es mas y mas imposible y toda la ayuda va para los grandes fondos
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Dragstat #3 Dragstat *
#1 #2 no van a hacer absolutamente nada, lo más curioso es que la extrema derecha tampoco. Pero al menos, si lo que quieres ver es el mundo arder la extrema derecha es la mejor opción.
2 K 29
Autarca #6 Autarca *
#3 Bueno, en Italia gobiernan, y tampoco es que se haya tragado la tierra al país. Mas o menos la puñetera mierda infecta de siempre

Es más, te sorprenderían las similitudes entre nuestro gobierno actual y el italiano

www.meneame.net/story/meloni-hace-mismo-pedro-sanchez-migracion-pero-e
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Robus #11 Robus
#2 "pensar" y "votar a la ultraderecha" ya, de por sí, no van muy juntos que digamos.
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Edheo #12 Edheo
#2 Y al mismo tiempo, el que piense que "postergando" dar solución a problemas sangrantes en la sociedad, va a hacer otra cosa que escorar votos a partidos políticos, dedicanos en pleno, a prometer "solucionar" problemas a gente que realmente necesita soluciones mágicas a sus situaciones... es también de traca, seamos críticos y señalemos los problemas.

Que una persona tenga cáncer, y la medicina no le de soluciones, y al final, por pura desesperación acabe acudiendo…   » ver todo el comentario
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#14 tyrrelco *
#12 Yo digo que el problema es la desigualdad, del que se habla poco, pero algunos partidos han hecho alguna cosa...el SMI es un ejemplo, topar precios de l vivienda es otro.
Las soluciones de están buscando, pero la gente anda muy perdida escuchando mierdas que llenan sus canales. Ahí están los problemas y hacer crítica a la izquierda con que no se preocupa por lo serio, es hacerle el juego a la derecha.
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Edheo #16 Edheo
#14 El problema, no es sólo la desigualdad, que también, por supuesto.
Insisto, cuando "tanta" gente, vive afectada por problemas comunes... si nadie "encamina" soluciones sólidas y palpables a dichos problemas, al final, el desencanto, en si mismo, es un arma que hay quienes saben utilizar.. y lo están haciendo, don promesas vacías, pero salta a la vista que les funciona la estrategia.
Decir que la derecha, gana, porque son malos malísimos, es también asumir "ninguna…   » ver todo el comentario
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Autarca #18 Autarca
#14 Esos partidos de los que hablas los veo mas preocupados de enfrentar a los pobres entre si, que de enfrentar la desigualdad
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a69 #17 a69
#2 como que no? En Alicante no se repartieron las VPO entre los del PP ?
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
Unos linces buscando soluciones. xD
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#10 tyrrelco
#7 Lince que quiere ser leopardo come caras.
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#5 Suleiman
Pues si pretenden que la extrema derecha solucione el problema de las viviendas, lo llevan claro....
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Andreham #4 Andreham
Es decir que los que defienden la propiedad privada, el beneficio privado, los contratos privados y el liberalismo van a mejorar la situación de la vivienda.

Ajam.
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Autarca #1 Autarca
Ojalá los gobiernos moderados hicieran algo con el problema de la vivienda, para no darle alas a los extremistas

Se ve que están muy ocupados viendo como sus propiedades suben de valor
2 K -5
Autarca #8 Autarca *
#1 Y a tenor del negativo de mi querido @Supercinexin añadiré ¿Y donde coño esta la izquierda? Que es quien debería capitalizar este descontento

Muy ocupada con las batucadas?
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#9 tyrrelco
#8 La izquierda está dónde siempre, en tratar de reducir la desigualdad. Ese es el problema, y es global. Mientras tengas a ricos que tienen ingentes cantidades de dinero para gastar, y cada hay más, tendrás menos oportunidades de comprar tú casa a un precio razonable.
El problema de la vivienda se está dando de igual forma en Madrid, Londres, Nueva Deli o Santiago de Chile.
La derecha ya lleva décadas impulsando esa desigualdad, y la extrema derecha solo empuja en esa dirección más fuerte que la derecha de toda la vida.
O nos unimos para tasar a los ricos o vamos a estar bastante más jodidos de lo que lo estamos ya. Al tiempo.
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Supercinexin #15 Supercinexin
#8 Perdón, ni siquiera había leído el comentario :-/ Estaba con el móvil y me he tenido que ir, ahora lo he mirado y he visto que había puesto un negativo ?( Ha sido sin querer. He puesto dos positivos más por ahí para compensar.
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Supercinexin #13 Supercinexin
#1 Perdona, acabo de ver que he puesto un negativo a tu comentario sin querer... He tenido que tocar sin darme cuenta al navegar con el móvil. Pongo un par de positivos para compensar en otros comentarios {0x1f64f}
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menéame