Vito Quiles intenta reventar un acto por las víctimas del 11M en Vallecas: “¡Fuera los fascistas!”

Vito Quiles intenta reventar un acto por las víctimas del 11M en Vallecas: “¡Fuera los fascistas!”

Después de vivirse algunos momentos de tensión, la Policía Nacional intervino para separar a las personas que participaban del recuerdo y que plantaron cara a Quiles al grito de “¡Fuera los fascistas!”. Tras algunos unos minutos de interrupción, el agitador fue apartado por los asistentes y el acto pudo continuar.

freeclimb #2 freeclimb
Busca que le partan la cara y así aparecer como víctima..
Quel #6 Quel
#2 Ya ... la culpa fue suya por llevar minifalda.
:shit:

Está claro que es un follonero y la izquierda lo usa para víctimizarse muy y mucho fuerte.
duende #9 duende
#2 Di que sí, que la culpa de la violencia es de las víctimas que van provocando.
curaca #11 curaca
#2 también puede ponerse un cabestrillo, ir a la policía a denunciar una agresión y en el juzgado pedir que solo se crea su palabra.
Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero *
Pues si ... "si le hacen un kirk" ... entonces para contrarrestar, saldrá la Sarah Santaolla con el brazo en cabestrillo, diciendo que no se queje, el Vito ese.




Vamos a ver, que la izquierda no os enteráis, que estáis en la inopia, en la luna ...

A cualquiera que vaya a entrevistaros y no os interese, no se le contesta (como hace Bildu) con Vito ... o como hace Rufían, se le torea con arte.


Pero la izquierda es tan tonta, que le da juego a Vito, enfrentamientos ... y Vito tiene para sacar rédito de esa entrevista.


O, espera ... ¿qué igual a los Santaolalla y compañía les interesa la confrontación para ser el centro de la noticia ...?
EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica
#4 ¿Las víctimas del 11M son "la izquierda"?
tul #1 tul
parece que este tratando de emular kirk
themarquesito #10 themarquesito
#1 Más bien imita a Jake Lang
strike5000 #3 strike5000 *
"parece que pudiera", "o puede que"...

No noticia de manual.

Añado:

Y ahora que alguien me diga que estoy defendiendo a este imbécil. No he entrado en si estaba justificado o no que le agredieran (porque agredirle, tal y como se entiende hoy el concepto de "agresión", le agredieron e intentaron quitarle el micrófono); tampoco entro en si fue a provocar o no (creo que este chaval no es un periodista, es un provocador). Simplemente destaco la forma de redactar la "noticia".
DORO.C #8 DORO.C
Es increíble el poder que se le adjudica a este tipo. ¿El sólo puede reventar un acto? :shit:
scarecrow #5 scarecrow
Ya hemos tenido payasos ultras antes, como Kake Minuesa por ejemplo. Y este acabará como acabó él: relegado a la más absoluta irrelevancia. Que disfrute el ridículo eco mediático mientras le dure. sería genial que la izquierda dejara de dar voz a esta clase de agitadores infantiles, porque lo único que consigue es darles poder mientras demuestran su propio infantilismo.
