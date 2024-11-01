Vito Quiles intenta reventar un acto por las víctimas del 11M en Vallecas: “¡Fuera los fascistas!”

Después de vivirse algunos momentos de tensión, la Policía Nacional intervino para separar a las personas que participaban del recuerdo y que plantaron cara a Quiles al grito de “¡Fuera los fascistas!”. Tras algunos unos minutos de interrupción, el agitador fue apartado por los asistentes y el acto pudo continuar.
Está claro que es un follonero y la izquierda lo usa para víctimizarse muy y mucho fuerte.
Vamos a ver, que la izquierda no os enteráis, que estáis en la inopia, en la luna ...
A cualquiera que vaya a entrevistaros y no os interese, no se le contesta (como hace Bildu) con Vito ... o como hace Rufían, se le torea con arte.
Pero la izquierda es tan tonta, que le da juego a Vito, enfrentamientos ... y Vito tiene para sacar rédito de esa entrevista.
O, espera ... ¿qué igual a los Santaolalla y compañía les interesa la confrontación para ser el centro de la noticia ...?
No noticia de manual.
Añado:
Y ahora que alguien me diga que estoy defendiendo a este imbécil. No he entrado en si estaba justificado o no que le agredieran (porque agredirle, tal y como se entiende hoy el concepto de "agresión", le agredieron e intentaron quitarle el micrófono); tampoco entro en si fue a provocar o no (creo que este chaval no es un periodista, es un provocador). Simplemente destaco la forma de redactar la "noticia".