VÍDEO | Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, se ríe al ver un vídeo donde grita "muerte a España"

La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana vuelve a generar polémica mientras promociona su mensaje de odio en redes sociales ...

ostiayajoder #3 ostiayajoder
El Vox catalan.....

Pero esto lo sabiamos todos ya, no?
Pertinax #7 Pertinax
#3 La Vox. Debería presentarse al programa.
rojo_separatista #9 rojo_separatista
#3, tan anti-españoles que se piensan que son y son igual de cutres que VOX, podrían haber copiado algo de Lepen para ser una ultra-derecha con algo de personalidad, pero no, son igual de chuscos en todo que a quienes se supone que odian a muerte. Me pregunto para que quieren la independencia si ellos seguro que se sienten más a gusto con líderes como Ayuso que con ninguno de los líderes que ha tenido Catalunya nunca.
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Es la viva imagen de La Parca.
YeahYa #4 YeahYa
#1 Estamos bien jodidos en Catalunya.

El referéndum, per sé, no fue malo, pero si lo fue la respuesta de España y la respuesta de los políticos catalanes, que se rieron en la cara de todos los que pusimos el cuerpo el 1-0.

Esto ha provocado que haya gente como yo que se ha pasado al PSC y otros que se han ultraradicalizado. Y esta Orriols no es una chiringuitos como Abascal, esta es nazi convencida. Y prefiere ser nazi antes que rica.
Pacofrutos #6 Pacofrutos *
#1 Silvia Orriols, No se puede ser más ignorante. A no ser que lo único que se pretenda es aprovecharse de la ignorancia de otros para medrar, en cuyo caso es peor, ya que lo que se pretende es aprovechar la ignorancia de otros. Lo que antes del siglo XIX era exclusividad de las religiones.
#8 Juantxi
Qué se puede esperar de los fachorras, vengan de donde vengan.
antesdarle #2 antesdarle
Una buena distopia nos está quedando con tantos buenos y memorables villanos :troll:
#5 lestat *
Si hubiera algún tipo de control en la inmigración o los ciudadanos percibieramos al menos que lo hay esta gente sería una anécdota y no un síntoma de un problema mucho más grave que nadie tiene huevos a encarar.
