VÍDEO | Un joven denuncia que ha recibido una brutal paliza en Málaga: “Tú eres antifascista, verdad?”

Pablo, un joven de 21 años, asegura que fue agredido a la salida de una discoteca en el distrito Cruz de Humilladero ...

13 comentarios
Comentarios destacados:    
Veelicus #2 Veelicus
Los fachas estan crecidos, y la policia no hace nada, ya sabemos que son com...eros coño!
#4 Nasser
#2 Ni son todos los que están ni son todos los que son, pero si, la mayoría son compañeros.
#6 malditopendejo
#2 luego cuando les tocan a ellos, todo es ultraizquierda....
cocolisto #9 cocolisto *
A la policía ya les ha costado encontrar a un violador que era el jefe de esa policía. Y porque la víctima ha denunciado. Así que no creo que encuentren a los colegas autores de la paliza a éste muchacho.
Lo de Marlaska es de juzgado de guardia.
alfre2 #7 alfre2
Habrá que copiarles el plan para que regresen a su sucia ciénaga. A falta de más ideas, tocará salir “de caza” y dar con ellos por el olor.
#8 Toponotomalasuerte
#7 Parece que no se puede contar con las instituciones para pararlos, si no que los financian y protejen. Los terroristas fascistas andan desatados.
borachoman #10 borachoman
#7 Te juzgarán por terrorismo, incluso sin pruebas.
alfre2 #12 alfre2
#10 copiarles la táctica implica llevar capucha, pañal y enfrentarte a cualquiera de ellos en relación de 30 a 1.
YeahYa #13 YeahYa
#5 Me doy por respondido. Es por si era un barrio con mucho ultraderechista.
Top_Banana #11 Top_Banana
Otro caso aislado de los Pulseritas {0x2122}
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Joder, cruz del humilladero.... ¿No leyó bien las condiciones de admisión?
YeahYa #3 YeahYa
#1 Contexto? Que soy catalán y npi
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
#3 Fotre, al lloc li diuen la creu de l'humilliació. El payo no ha llegit abans les condicions d'accés al garito?
