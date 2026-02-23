·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5944
clics
VÍDEO | Un padre da una paliza al asesino de su hijo de 16 años en el juzgado
4759
clics
Aguirre y Lacalle: la entrevista de dos tontos muy tontos
5539
clics
El ingenioso camuflaje de las carreteras en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial
4166
clics
Mapa interactivo de todos los castillos de España
3938
clics
Las 10 medidas del programa de Vox que muestran el puño de hierro de Abascal contra los trabajadores españoles
más votadas
411
Ayuso concedió 800.000 euros a empresas sin empleados que pagaban al bufete de Rafael Catalá
364
Las 10 medidas del programa de Vox que muestran el puño de hierro de Abascal contra los trabajadores españoles
414
Madrid Network: El "chiringuito" del PP que dilapidó 80 millones y que une a Ayuso y Abascal en el desfalco de dinero público
320
Empresa de verificación de identidad para Chatgpt, Roblox, Discord, LinkedIn... envía datos al aparato de vigilancia estadounidense con 269 verificaciones distintas (ENG)
310
González Amador y Quirón: la intrahistoria de la estrecha relación de la pareja de Ayuso con el gigante de la sanidad privada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
76
clics
VÍDEO | Un joven denuncia que ha recibido una brutal paliza en Málaga: “Tú eres antifascista, verdad?”
Pablo, un joven de 21 años, asegura que fue agredido a la salida de una discoteca en el distrito Cruz de Humilladero ...
|
etiquetas
:
málaga
,
ultraderecha
13
3
0
K
182
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
182
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Veelicus
Los fachas estan crecidos, y la policia no hace nada, ya sabemos que son com...eros coño!
4
K
64
#4
Nasser
#2
Ni son todos los que están ni son todos los que son, pero si, la mayoría son compañeros.
1
K
31
#6
malditopendejo
#2
luego cuando les tocan a ellos, todo es ultraizquierda....
2
K
30
#9
cocolisto
*
A la policía ya les ha costado encontrar a un violador que era el jefe de esa policía. Y porque la víctima ha denunciado. Así que no creo que encuentren a los colegas autores de la paliza a éste muchacho.
Lo de Marlaska es de juzgado de guardia.
1
K
23
#7
alfre2
Habrá que copiarles el plan para que regresen a su sucia ciénaga. A falta de más ideas, tocará salir “de caza” y dar con ellos por el olor.
1
K
21
#8
Toponotomalasuerte
#7
Parece que no se puede contar con las instituciones para pararlos, si no que los financian y protejen. Los terroristas fascistas andan desatados.
1
K
13
#10
borachoman
#7
Te juzgarán por terrorismo, incluso sin pruebas.
0
K
9
#12
alfre2
#10
copiarles la táctica implica llevar capucha, pañal y enfrentarte a cualquiera de ellos en relación de 30 a 1.
0
K
11
#13
YeahYa
#5
Me doy por respondido. Es por si era un barrio con mucho ultraderechista.
0
K
20
#11
Top_Banana
Otro caso aislado de los Pulseritas
0
K
16
#1
mikhailkalinin
Joder, cruz del humilladero.... ¿No leyó bien las condiciones de admisión?
2
K
-4
#3
YeahYa
#1
Contexto? Que soy catalán y npi
0
K
20
#5
mikhailkalinin
#3
Fotre, al lloc li diuen la creu de l'humilliació. El payo no ha llegit abans les condicions d'accés al garito?
0
K
10
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo de Marlaska es de juzgado de guardia.