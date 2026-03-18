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Vídeo. Israel, un ataque iraní con misiles cerca de Tel Aviv mata a una pareja anciana en Ramat Gan  

Un misil iraní alcanzó un edificio residencial en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, a primera hora del miércoles 18 de marzo y causó la muerte de dos personas, según Magen David Adom.

| etiquetas: ataque , irani , misiles , cerca , tel aviv , mata , ancianos
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
tul #4 tul
Si vives en tierras ocupadas de inocente tienes poco
7 K 127
TipejoGuti #2 TipejoGuti
Que problemón, los carnets de víctima israelíes han expirado.

Es lo que tiene ser un genocida y querer que te traten como al perseguido.
4 K 64
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es lo que pasa con las guerras. Que mueren inocentes, de uno y otro lado. Deberían pedir cuentas al gobierno de Israel y EE.UU por comenzarla unilateralmente sin respaldo de la ONU ni nada similar.

Descansen en paz.
3 K 57
ElBeaver #3 ElBeaver
#1 aqui si , peo con Rusia MNM culpa a Ucrania
2 K 33
josde #7 josde
#1 Para vivir donde vivían tenían que haber asesinado ó expulsado a sus auténticos habitantes
2 K 37
security_incident #13 security_incident
#1 Eso , que descansen en paz y devuelvan lo robado
0 K 15
josde #6 josde
Como se les ve a algunos que se han dado de alta hace un mes o dos para votar irrelevantes a las noticias sobre la guerra contra Iran por parte de los asesinos de Israel y su lacayo de EEUU.
1 K 40
Iruñakis #11 Iruñakis
#6 si va por mi, es evidente lo irrelevante de esta noticia. Esa pobre pareja de ancianos es relevante en comparación a los miles de pobres parejas en Iran de la que no se habla? Que paradojas cuentas?
1 K 28
josde #12 josde
#11 Va por los que votáis irrelevante a cualquier noticia, según sea vuestro ideario,
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Iruñakis #15 Iruñakis
#12 a cualquier noticia no, en base a lo que uno cree si es o no relevante y lo explico, tú ves relevante esto cuado ni siquiera se ven los cientos o miles de casos por los ataques provocados de ese mismo país?. Te enfurruñas porque no se hace seguidismo a una publicación de quienes consideramos irrelevante?.
0 K 8
beltzak #17 beltzak
#6 Pero si tú estás dado de alta hace apenas 6 meses con Karma 20. Eres un experto en aprovechar los agujeros de Meneame y vienes a llorar de como otros hacen lo mismo.

Es que alucino con la hipocresía que hay.

¿Cómo es eso de buambulanciaaaaa?
La primera vez que utilizo esta falta de respeto pero toma tu buaaaaahgggambulancia {0x1f691}
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josde #18 josde
#17 Tu te crees eso eres bastante lelo, llevo aquí desde el 2005, formatee perdi la clave y no pude volver a usar ese usuario, cree uno nuevo, no como ti que eres un novato trol y aleccionado.
0 K 20
#16 detectordefalacias
Esto es como cuando abusan de alguien durante meses sin que nadie haga nada y, cuando esa persona se rompe y casca a alguno con un bate, viene el profesor y señala al abusado como culpable.
1 K 23
#8 marcotolo
se supone que tienen que dar pena o algo estos dos,
en lugar de otros cientos,
curiosa esta propaganda ridicula
1 K 19
HeilHynkel #14 HeilHynkel
Personalmente veo poco destrozo para ser un misil ... no sé si a lo mejor ha sido una submunición de esas que a veces sueltan, habría que ver el resto de la zona.

Pero vamos, por lo general, un misil revienta el edificio entero. Tampoco descartaría los antiaéreos.
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unaqueviene #10 unaqueviene
Miles de asesinados en otros países pero este par de viejos saldrán en todos los telediarios para dar pena. Qué asco de mundo.
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Javi_Pina #5 Javi_Pina
Seguro que no es un cohete israelí desviado? Cosas más raras se han visto como la escuela que se autobombardeó Irán, según Trump. ¬¬
0 K 11
#9 banksy
El mundo es ligeramente mejor ahora
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menéame