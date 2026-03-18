Vídeo. Israel, un ataque iraní con misiles cerca de Tel Aviv mata a una pareja anciana en Ramat Gan  

Un misil iraní alcanzó un edificio residencial en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, a primera hora del miércoles 18 de marzo y causó la muerte de dos personas, según Magen David Adom.
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Es lo que tiene ser un genocida y querer que te traten como al perseguido.
Descansen en paz.
Es que alucino con la hipocresía que hay.
¿Cómo es eso de buambulanciaaaaa?
La primera vez que utilizo esta falta de respeto pero toma tu buaaaaahgggambulancia
en lugar de otros cientos,
curiosa esta propaganda ridicula
Pero vamos, por lo general, un misil revienta el edificio entero. Tampoco descartaría los antiaéreos.