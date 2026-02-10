edición general
5 meneos
96 clics
VÍDEO | “Un figurante de Torrente”: polémica por el espéctaculo de un ultra en un centro de salud de Almería

VÍDEO | “Un figurante de Torrente”: polémica por el espéctaculo de un ultra en un centro de salud de Almería  

Gritos, el himno de España y un saludo fascista: el vídeo viral que desata indignación ...

| etiquetas: almería , ultraderecha
4 1 0 K 64 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 64 actualidad
#2 user31
stop making stupid people famous
2 K 31
Pacofrutos #1 Pacofrutos
Encantador...
0 K 16
alfre2 #3 alfre2
No sobrevivirá mucho lejos del rebaño
0 K 11
alfre2 #6 alfre2
Anda, pero si dijo “cojones”; el pack completo. Ya puede pedirse el resto de la semana libre.
0 K 11
#4 cfs84
un empresario local....empresario de herencia...este no es capaz de gestionar ni 10 euros que lleve en la cartera
0 K 9
Mltfrtk #5 Mltfrtk
El votante típico de Vox.
0 K 9

menéame