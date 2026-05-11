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VÍDEO | El emotivo gesto de Omar Montes: rompe la ventanilla de un coche para rescatar a un perro
El cantante actuó tras ver al animal encerrado en un aparcamiento de Madrid, pero las redes se dividen sobre si realmente corría peligro ...
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perros
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coches
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famosos
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#3
Pixmac
Me parece que se apresuró, seguramente para hacer el vídeo y quedar bien. El perro lloraba por no tener a sus amigos con él, no por tener un lgolpe de calor o sed. Con la ventanilla ligeramente bajada sería fácil llegar al "testigo" de la puerta y abrirla sin tener que romper nada.
1
K
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#7
YeahYa
#2
#3
A mí no me parece normal dejar a un perro 2 horas en un coche. En la vida lo haría con mi perra...
0
K
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#5
capitan.meneito
Omar, gran persona, mejor cantante.
1
K
22
#6
sat
#5
HAHAHAHAHAHAH. Me pongo el sombrero.
1
K
22
#8
sat
*
Le ha faltado hacer una voltereta después de sacar al perro. Para darle más emoción al asunto.
A ver que no se puede dejar a una perro de esa manera en un coche, pero ir por tu cuenta a joderle la puerta y la ventanilla a un coche para hacer un vídeo para redes, pues tampoco. Espero que se quedara para pagar lo daños por lo menos y que haga otro vídeo de eso.
0
K
12
#9
iIusion
En esto que vienen 3 payos, te abren el coche en un parking subterráneo en un día de lluvia y poco calor , te sacan al perro y aún te dice el fulano que corre con los gastos...
Cuanto postureo de RRSS.
0
K
11
#2
silencer
pues la verdad es q el perro no parecía estar muy en peligro...
0
K
11
#4
ostiayajoder
Ostia....
El cristal y la puerta...
0
K
10
#1
yocaminoapata
Irrelevante
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A ver que no se puede dejar a una perro de esa manera en un coche, pero ir por tu cuenta a joderle la puerta y la ventanilla a un coche para hacer un vídeo para redes, pues tampoco. Espero que se quedara para pagar lo daños por lo menos y que haga otro vídeo de eso.
Cuanto postureo de RRSS.
El cristal y la puerta...