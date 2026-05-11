edición general
4 meneos
64 clics

VÍDEO | El emotivo gesto de Omar Montes: rompe la ventanilla de un coche para rescatar a un perro  

El cantante actuó tras ver al animal encerrado en un aparcamiento de Madrid, pero las redes se dividen sobre si realmente corría peligro ...

| etiquetas: perros , coches , famosos , vídeo
3 1 2 K 37 actualidad
9 comentarios
3 1 2 K 37 actualidad
#3 Pixmac
Me parece que se apresuró, seguramente para hacer el vídeo y quedar bien. El perro lloraba por no tener a sus amigos con él, no por tener un lgolpe de calor o sed. Con la ventanilla ligeramente bajada sería fácil llegar al "testigo" de la puerta y abrirla sin tener que romper nada.
1 K 30
YeahYa #7 YeahYa
#2 #3 A mí no me parece normal dejar a un perro 2 horas en un coche. En la vida lo haría con mi perra...
0 K 19
#5 capitan.meneito
Omar, gran persona, mejor cantante.
1 K 22
sat #6 sat
#5 HAHAHAHAHAHAH. Me pongo el sombrero.
1 K 22
sat #8 sat *
Le ha faltado hacer una voltereta después de sacar al perro. Para darle más emoción al asunto.

A ver que no se puede dejar a una perro de esa manera en un coche, pero ir por tu cuenta a joderle la puerta y la ventanilla a un coche para hacer un vídeo para redes, pues tampoco. Espero que se quedara para pagar lo daños por lo menos y que haga otro vídeo de eso.
0 K 12
iIusion #9 iIusion
En esto que vienen 3 payos, te abren el coche en un parking subterráneo en un día de lluvia y poco calor , te sacan al perro y aún te dice el fulano que corre con los gastos...

Cuanto postureo de RRSS.
0 K 11
silencer #2 silencer
pues la verdad es q el perro no parecía estar muy en peligro...
0 K 11
ostiayajoder #4 ostiayajoder
Ostia....

El cristal y la puerta...
0 K 10
yocaminoapata #1 yocaminoapata
Irrelevante
0 K 9

menéame