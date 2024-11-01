edición general
7 meneos
144 clics
El vídeo danés que nos recuerda lo fácil que es encasillar a las personas (03:01)

El vídeo danés que nos recuerda lo fácil que es encasillar a las personas (03:01)  

Vídeo danés sobre aquellos que tienen en común grupos de la sociedad que son muy diferentes. (03:01)

| etiquetas: video , danés , encasillar , personas
6 1 0 K 61 ocio
2 comentarios
6 1 0 K 61 ocio
fareway #1 fareway
En este vídeo hay mínimo dos meneantes. :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
2 K 42
antesdarle #2 antesdarle *
Lo de los religiosos está tan bien tirado. Mis felicitaciones a los creadores.
0 K 10

menéame