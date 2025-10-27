edición general
Vetan símbolos a favor de la educación pública en un acto de Ayuso

Vetan símbolos a favor de la educación pública en un acto de Ayuso

Varios docentes que lucían camisetas verdes en favor de la educación pública no pudieron acceder al acto

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
La derecha ya no esconde su desprecio por la educación pública.
Milmariposas #2 Milmariposas
#1 La derecha hace ya mucho tiempo que no esconde su nazismo/totalitarismo. <:(
#3 concentrado
A la presidenta de una autonomía española, con salario que proviene de fondos públicos, no le gusta ver muestras a favor de la enseñanza pública, que depende de una consejería de dicha autonomía española. Todo muy neo.
