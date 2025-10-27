·
21
meneos
33
clics
Vetan símbolos a favor de la educación pública en un acto de Ayuso
Varios docentes que lucían camisetas verdes en favor de la educación pública no pudieron acceder al acto
|
etiquetas
:
ayuso
,
educación pública
18
3
1
K
213
politica
3 comentarios
#1
Esteban_Rosador
La derecha ya no esconde su desprecio por la educación pública.
1
K
31
#2
Milmariposas
#1
La derecha hace ya mucho tiempo que no esconde su nazismo/totalitarismo.
0
K
15
#3
concentrado
A la presidenta de una autonomía española, con salario que proviene de fondos públicos, no le gusta ver muestras a favor de la enseñanza pública, que depende de una consejería de dicha autonomía española. Todo muy neo.
0
K
19
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
