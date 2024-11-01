Verificación de afirmaciones sobre Zohran Mamdani [EN]

El socialista democrático Zohran Mamdani hizo historia el martes por la noche al ser elegido el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York. The Onion verifica las afirmaciones que se están haciendo sobre Mamdani. Afirmación: Mi tío dice que Mamdani va a abolir toda la policía de Nueva York. Verdadero: Tu tío dice eso. Afirmación: Mamdani conoció a su mujer en Hinge. Verdadero: Pero a ti no te va a pasar. Afirmación: Mamdani acabó con la carrera política de Andrew Cuomo. Falso: Cuomo acabó con la carrera política de Cuomo. ...