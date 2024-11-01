edición general
Verificación de afirmaciones sobre Zohran Mamdani [EN]

Verificación de afirmaciones sobre Zohran Mamdani [EN]

El socialista democrático Zohran Mamdani hizo historia el martes por la noche al ser elegido el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York. The Onion verifica las afirmaciones que se están haciendo sobre Mamdani. Afirmación: Mi tío dice que Mamdani va a abolir toda la policía de Nueva York. Verdadero: Tu tío dice eso. Afirmación: Mamdani conoció a su mujer en Hinge. Verdadero: Pero a ti no te va a pasar. Afirmación: Mamdani acabó con la carrera política de Andrew Cuomo. Falso: Cuomo acabó con la carrera política de Cuomo. ...

4 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
El sarcasmo es genial: "Afirmación: Mi tío dice que Mamdani abolirá todo el Departamento de Policía de Nueva York.

Cierto: Tu tío dice eso".
themarquesito #2 themarquesito
#1 A mí me ha encantado esta otra:

Claim: Mamdani is a communist.

False: Any real communist will happily spend six hours explaining why this isn’t true.
cocolisto #3 cocolisto
#2 Tampoco está mal {0x1f604} {0x1f604}
pitercio #4 pitercio *
#2 en realidad un comunista actual echaría esas seis horas en explicar por qué salvo él, nadie lo es, incluido Marx.
