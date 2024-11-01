edición general
Por que los Venezolanos vienen a España a hablar mal del gobierno de España

Los venezolanos lo primero que hacen al llegar a España es insultar al gobierno que les abrio las puertas, Ningun español cuando iba a venezuela se metia en politica por que era extranjero, era poco civico y una falta de respeto a venezuela y los venezolanos, esto sucede por...

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
bueno eso da para mucho, si le sumas la "soberbia" (cagate lorito) de los que vienen de sudamerica, y cuando vienen aqui la guantá de realidad que se llevan que no hay regueton que los recompongan, asi estan emponzoñando ciudades con sus "costumbres"
#3 NoMeVeas
Los Venezolanos no los aguantan en Sudamérica y , ahora, ni en España.
Amoniaco #4 Amoniaco *
#3 l oque yo te diga han salido 8 millones de Venezuela solo para joder, razones para irse no tenían, pero peude más el malmeter.
aggelos #13 aggelos
#4 más de uno que me sé yo ha venido a gastarse las fortunas que tenían allí
Amoniaco #16 Amoniaco
#13 ahí si que te doy la razón. Todos los venezolanos son millonarios, eso es lo único bueno que ha hecho maduro, hacer a todos los venezolanos millonarios.
Las malas noticias es que esos millones no llegan ni para pagarse un ticket de bus.
La mitad de la plantilla de mi trabajo es de Venezuela, todos llegan en bus.
aggelos #18 aggelos
#16 pues yo lo que he visto a mucha ingenierita que vive de lo que gana papá de sus fábricas, y no, no van en bus, y no, no alquilan casa, la tienen comprada a tocateja. Y no es ni uno ni dos. En una multinacional de las que les gusta Madrid.

Saluditos.
Pertinax #10 Pertinax *
#3 Los cientos de miles de españoles emigrados a Venezuela por pura necesidad discrepan.
Spirito #20 Spirito
#10 ¿Has pensado ya donde ir para huir de la narcodictadura de Pedro Sánchez?

A Rusia ni se te ocurra, que ya te tienen fichado allí. :troll:
Pertinax #21 Pertinax
#20 Que pregunte a Monedero, que ese sí se lo llevó crudo asesorando sobre monedas únicas caribeñas, ese economista de pro.
Antipalancas21 #25 Antipalancas21
#10 Te has pasado un poco, con los cientos de miles, no
Pertinax #26 Pertinax *
#25 En absoluto. 150.000 tan solo entre 1953 y 1958.
dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=149462
Antipalancas21 #28 Antipalancas21
#26 Huyendo del asesino dictador, dame datos mas recientes.
Pertinax #30 Pertinax *
#28 Todo emigrante huye de algo o de alguien. El dato que ponías en duda es radicalmente cierto. Hay españoles y descendientes de españoles emigrados durante el siglo anterior a Venezuela como para una boda.
Antipalancas21 #33 Antipalancas21
#30 Y lo sigo dudando.
Pertinax #35 Pertinax
#33 Pues tienes en tus manos ahora mismo la herramienta de conocimiento más poderosa que ha conocido la humanidad en toda su historia.
#9 sportz_yugoslavs
Las chapas que me han metido los venezolanos con lo de que teníamos que tener cuidado con la deriva del socialismo...
sotillo #15 sotillo
#9 No te pierdas a los ecuatorianos
#19 carpeta
#9 Doy fe, son insoportables, porque encima lo hacen con una aire de superioridad increíble. El clasismo que se gastan muchos es para hacérselo mirar.
ViejoInsultaAChemTrail #12 ViejoInsultaAChemTrail
Los venezolanos emigrados por el chavismo van camino de ser el espejo de los cubanos en florida.
pip #6 pip
Ehmm... yo de estas cosas discrepo. Decir que un imnigrante debe de alguna manera ser leal al gobierno de turno del estado que le acoge no me parece una actitud democrática.

De ninguna manera hay que acoger o rechazar a inmigrantes en base a la opinión que tengan respecto al gobierno de turno y hacer este tipo de señalamientos (marcar a un colectivo concreto como pro-nosequé) me parece una variante de xenofobia.
#8 Bombástico
#6 Nadie ha dicho que rindan pleitesía, pero hay que ser consciente donde vas, es decir, vienen a un país mucho más desarrollado donde por la noche no te asalta el motochorro Brayan de turno.
pip #22 pip
#8 no descifro lo que quieres decir con eso. Seguramente habrá muchos que vean que efectivamente aquí hay más seguridad que en Caracas y otros pues igual no. ¿Qué consecuencia debería de tener ese conocimiento según tu?
#36 Bombástico
#22 Pues dejar de bramar en contra de la "dictadura socialista" y dar gracias de venir a un país sin tanta inseguridad.
sotillo #14 sotillo
#6 Ya me gustaría ver que pasaría si en vez de Sánchez hablaran mal de Ayuso
pip #17 pip
#14 no lo sé que pasaría. Mi tesis es que son ciudadanos libres que pueden hablar mal de quien les de la gana, dentro de los límites de la ley. En el momento en el que se exige o se recrimina a un inmigrante que se comporte más allá de lo que exige la ley, es una variante de xenofobia en mi opinión.
#23 pascuaI
#6 Es sólo pedirles que sean consecuentes: si tan horrible les parece que tengamos sanidad pública, pensiones, que no portemos armas por la calle, etc., ¿por qué se vienen para aquí y no se van para la Argentina? O para EEUU mismamente. Ellos vivirán mejor allí y nosotros, sin ellos, viviremos especialmente mejor aquí.
pip #24 pip
#23 me das la razón entonces, es una variante de xenofobia. Es exactamente el mismo argumento que decir que por qué no se van a otro país si son musulmanes, si no están a favor del matrimonio gay, si no esto o lo otro... y mi respuesta es la misma en todos los casos: son ciudadanos libres que lo único que deben hacer es cumplir la ley, y nuestra ley no exige militancia ideológica más allá de lo que la propia ley determina.
pip #29 pip
#27 Ya he entendido que crees que los musulmanes que vienen aquí y siguen vistiendo de chilaba y no comiendo cerdo deberían de irse a un país con un gobierno más afín con sus ideas. Ya he contestado lo que pienso a #23 en #24.
#31 pascuaI
#24 El problema con estas cosas es que se trata de la llegada masiva de ciudadanos con una ideología muy marcada que, llegado el tiempo, pueden influir en nuestros procesos electorales. Comprende que aquí haya preocupación por el hecho de que ciudadanos que han arruinado sus países lleguen a España y puedan tener voz y voto algún día. Al fin y al cabo, los españoles que emigran desde aquí a Colombia, Venezuela, Honduras... se cuentan con los dedos de una mano, por lo que tampoco parece…   » ver todo el comentario
pip #34 pip
#31 Comprende que aquí haya preocupación por el hecho de que ciudadanos que han arruinado sus países lleguen a España y puedan tener voz y voto algún día.

Comprendido.

¿Es esto xenofobia?

¡De manual!
Nómada_sedentario #27 Nómada_sedentario *
#6 te lo explica muy bien #23. Por qué vienen a este país si el Gobierno no les gusta? Por qué no se van a otro país con un gobierno más afín a tus ideas?
Seguramente otro gobierno en España mas afín a sus ideas no les habría recibido con los brazos abiertos. Y aún así tienen los santos cojones de criticar.
A mi me repatean estos comportamientos, la verdad. Estos inmigrantes serán los más belicosos contra la nueva inmigración. Como si lo viera
Asimismov #32 Asimismov
Por qué los venezolanos vienen a España a hablar mal del gobierno de España

Porque esos venezolanos vienen a proteger su dinero como el emérito se fue a Abu Dabi, y de paso justificar sus fortunas y para eso les sobra Sánchez y su "socialismo".
#7 gershwin
Porque el español va de turismo no a establecerse emigrando de una dictadura
#11 cocococo
Los gentilicios se escriben con minúscula, o sea, "Por qué los venezolanos vienen...
maquingo #5 maquingo
Porque son la escoria internacional.
