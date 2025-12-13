edición general
15 meneos
29 clics
Las veces que Yolanda Díaz dijo que había “un punto y aparte” en la coalición tras casos de corrupción

Las veces que Yolanda Díaz dijo que había “un punto y aparte” en la coalición tras casos de corrupción

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado recientemente su preocupación por los presuntos escándalos de #corrupción y acoso #sexual en el #PSOE que, a su juicio, suponen “un punto y aparte” e implican que deben realizarse “cambios profundos” en el equipo de Gobierno. Sin embargo, no es la primera vez que la política de Sumar lanza un mensaje similar a su socio de coalición.

| etiquetas: yolanda , punto , y , aparte , coalición
14 1 4 K 57 politica
11 comentarios
14 1 4 K 57 politica
#2 Grahml
3 veces.
1 K 34
Torrezzno #1 Torrezzno
Me ha hecho gracia este artículo. Yolanda, deberia usar la coma más a menudo.
1 K 34
#10 surco
#1 Lo que no se es que equipo de gobierno tiene que cambiar Sánchez si el que está hasta el cuello es el.
2 K 30
g3_g3 #5 g3_g3
Esta con tal de chupar de la teta pública dice lo que sea.

Como conoce tan bien a los trabajadores, no quieren ser uno de ellos ni por asomo.
5 K 33
plutanasio #6 plutanasio
#5 las tragaderas...
2 K 42
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
a esta la veo en el consejo de ministro, en un mini pupitre al fondo, mirando a la pared jugando con plastilina
1 K 22
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
Ya llegaron los Yolandistas a tumbar el envío :troll:
0 K 14
#4 mancebador *
A ver si nos entendemos. Punto y a parte en politiqués quiere decir punto y seguido. Que luego algunos se hacen ilusiones. :troll:
0 K 10
#8 Ovidio
La tucán
0 K 9
hakcer_dislexico #9 hakcer_dislexico
No hombre, ponemos fin al gobierno, dinamitamos todo, obligamos a convocar elecciones y nos la jugamos a que los anormales del PP y VOX nos den por culo 4 años minimo.

Claro que si...
0 K 7
#11 dclunedo
#9 A las barricadas... que vienen los fachas :troll: :wall: :popcorn:
0 K 6

menéame