Las veces que Yolanda Díaz dijo que había “un punto y aparte” en la coalición tras casos de corrupción

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado recientemente su preocupación por los presuntos escándalos de #corrupción
y acoso #sexual
en el #PSOE
que, a su juicio, suponen “un punto y aparte” e implican que deben realizarse “cambios profundos” en el equipo de Gobierno. Sin embargo, no es la primera vez que la política de Sumar lanza un mensaje similar a su socio de coalición.
Como conoce tan bien a los trabajadores, no quieren ser uno de ellos ni por asomo.
Claro que si...