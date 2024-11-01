edición general
Vandalizan la caseta de Vox en Valladolid con el mensaje 'Quien siembra odio, recoge rabia'

Vandalizan la caseta de Vox en Valladolid con el mensaje 'Quien siembra odio, recoge rabia'  

«En Vox estamos, desgraciadamente, acostumbrados a recibir este tipo de agresiones que se producen desde posiciones que, en muchos casos, se autodefinen como tolerantes y defensoras de la pluralidad»

27 comentarios
#4 MAJASTRABU
La derecha llorona, esa que habla de prohibir los partidos independentistas , o habla abiertamente de tratar a los homosexuales como ciudadanos de segunda te dice, por una pintada que no es amenazante ni una mentira, que hay que escuchar todas las voces e intentan dar lecciones de convivencia democrática.

En fin, los de vox podeis ir todos al contenedor orgánico.
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#4 Lo increíble es la cantidad de "no soy fascista, pero" utilizando la palabra "fascista" cuando serían los primeros en soltar "les llamáis fascista por pensar diferente". Hasta ellos son conscientes de que la ideología que defienden es propia de malnacidos, nunca vemos a un rojo llamando "rojos de extrema derecha" a putos nazis porque nadie con dos dedos de frente considera su ideología algo despectivo.
Enero2025 #2 Enero2025 *
De primero de fascista, atacar con violencia a quien piensa diferente.
GranTipo #16 GranTipo
#2 "en cuanto lleguemos al poder se va a enterar Carioca"
#20 mstk
#2 Bella ciao, nene.
ur_quan_master #24 ur_quan_master
#2 han pintado unas letras. Si eso es violencia mi vecindario es zona de guerra, que hay mucho tonto con rotulador.

Aunque entiendo el punto: en primer lugar es violencia hacerles leer más de sería letras juntas y la peor violencia es hacerles coger un trapo con alcohol si quieren limpiarlo
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Fascistas de extrema izquierda haciendo lo que mejor saben hacer.
GranTipo #10 GranTipo
#5 la gramática :-D
Andreham #11 Andreham
#5 #6 Que no cuela, mandíbula de cristal.

Que estáis caladísimos, que no lloréis por una gilipollez que lo más probable es que sea hecha por uno de los cachorros que tenéis alimentándose de odio.

Que no podéis llevar 5 años amenazando a todo el mundo, insultando a todo el mundo, poniendo carteles con mentiras llenos de odio, proponiendo leyes llenas de odio y discrimación, señalando a los enemigos a los que atacar, justificando los ataques a los enemigos; y luego venir a llorar porque, como…   » ver todo el comentario
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#11 seguid así, lo estáis haciendo muy bien. Ahora a por Castilla!!!
#15 vGeeSiz
#11 Que no cuela, mandíbula de cristal.

Que estáis caladísimos, que no lloréis por una gilipollez que lo más probable es que sea hecha por uno de los cachorros que tenéis alimentándose de odio.

Que no podéis llevar 5 años gobernando, amenazando a todo el mundo, insultando a todo el mundo, poniendo carteles con mentiras llenos de odio, proponiendo leyes llenas de odio y discrimación, señalando a los enemigos a los que atacar, justificando los ataques a los enemigos; y luego venir a llorar…   » ver todo el comentario
magnifiqus #26 magnifiqus
#11 No es probable que haya sido alguien de VOX, no lleva faltas de ortografía.
Mark_ #18 Mark_ *
Autodefensa contra el fascismo, sin más.

Cuando para llegar al poder te sustentas en retirar derechos o menospreciar y atacar a las minorías de tu propio país, pasan estás cosas.

Y mira que tienen argumentos "normales" los conservadores para enfrentarse a la izquierda, pero VOX ha cruzado muchas lineas rojas (nunca mejor dicho) y no me sorprende la reacción.

Ahora todos los fachos ardidos llamándome fascista por no tolerar vuestras ideologías discriminatorias de mierda podéis escribir aquí abajo, que voy a pasar la tarde dándome una cremita que me han regalado para hidratar la piel de los codos y de los cojones :troll:
wata #1 wata
Qué piel más fina tienen! Vandalizan!
#7 Setis
#1 Casi 7 euros en daños en este terrible ataque de la izquierda!

(coste de un bote de alcohol, un trapo, y 10 minutos de frotar)
woody_alien #9 woody_alien
#7 Te lo hago por 6 y en 5 minutos pintando encima.
ur_quan_master #25 ur_quan_master
#7 eso es obligarles a trabajar! o_o
vicvic #14 vicvic *
#1 Entonces, ¿Aplicamos el mismo criterio cuando hacen pintadas en sedes de la izquierda? ¿Qué no pasa nada y se puede borrar fácilmente? A mi no me parece bien que se haga en ningún caso.
Mark_ #17 Mark_
#14 no, porque la izquierda no pretende eliminar derechos fundamentales, discrimina a minorías o jalea a sus perros contra los más débiles.
wata #19 wata
#14 Salvando las distancias, supongo que para ti la resistencia contra los nazis eran terroristas.
magnifiqus #22 magnifiqus
#14 Si el mensaje es tan bueno y positivo como este, y no lleva faltas de ortografía, te lo compro :-D
magnifiqus #21 magnifiqus
#1 A educar ahora lo llaman vandalizar :roll:
CharlesBrowson #23 CharlesBrowson
pues estamos viviendo la cosecha de lo sembrado precisamente por los autores del cartel, por si no se han dado cuenta :popcorn: :popcorn:
ur_quan_master #27 ur_quan_master
#23 la culpa es de las mujeres, homosexuales y extranjeros, que nos obligan a odiarles, claro que sí!
#13 endy *
Falta la firma: un odiador cualquiera
#6 vGeeSiz *
La izquierda llorona y fascista, esa que habla de prohibir todo lo que no le gusta , o habla abiertamente de tratar a los que no piensan como ellos como ciudadanos de segunda o cachos de carne te dice, por una pintada que no es amenazante ni una mentira, que hay que escuchar todas las voces e intentan dar lecciones de convivencia democrática.

En fin, los zurdos podeis ir todos al contenedor orgánico.

Mensaje para #_4 que me tiene lógicamente ignorado, como buen fascista
