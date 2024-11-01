Vandalizan la caseta de Vox en Valladolid con el mensaje 'Quien siembra odio, recoge rabia'  

«En Vox estamos, desgraciadamente, acostumbrados a recibir este tipo de agresiones que se producen desde posiciones que, en muchos casos, se autodefinen como tolerantes y defensoras de la pluralidad»
| etiquetas: caseta , vox , odio , rabia , valladolid
En fin, los de vox podeis ir todos al contenedor orgánico.
Aunque entiendo el punto: en primer lugar es violencia hacerles leer más de sería letras juntas y la peor violencia es hacerles coger un trapo con alcohol si quieren limpiarlo
Que estáis caladísimos, que no lloréis por una gilipollez que lo más probable es que sea hecha por uno de los cachorros que tenéis alimentándose de odio.
Que no podéis llevar 5 años amenazando a todo el mundo, insultando a todo el mundo, poniendo carteles con mentiras llenos de odio, proponiendo leyes llenas de odio y discrimación, señalando a los enemigos a los que atacar, justificando los ataques a los enemigos; y luego venir a llorar porque, como… » ver todo el comentario
Que estáis caladísimos, que no lloréis por una gilipollez que lo más probable es que sea hecha por uno de los cachorros que tenéis alimentándose de odio.
Que no podéis llevar 5 años gobernando, amenazando a todo el mundo, insultando a todo el mundo, poniendo carteles con mentiras llenos de odio, proponiendo leyes llenas de odio y discrimación, señalando a los enemigos a los que atacar, justificando los ataques a los enemigos; y luego venir a llorar… » ver todo el comentario
Cuando para llegar al poder te sustentas en retirar derechos o menospreciar y atacar a las minorías de tu propio país, pasan estás cosas.
Y mira que tienen argumentos "normales" los conservadores para enfrentarse a la izquierda, pero VOX ha cruzado muchas lineas rojas (nunca mejor dicho) y no me sorprende la reacción.
Ahora todos los fachos ardidos llamándome fascista por no tolerar vuestras ideologías discriminatorias de mierda podéis escribir aquí abajo, que voy a pasar la tarde dándome una cremita que me han regalado para hidratar la piel de los codos y de los cojones
(coste de un bote de alcohol, un trapo, y 10 minutos de frotar)
En fin, los zurdos podeis ir todos al contenedor orgánico.
Mensaje para #_4 que me tiene lógicamente ignorado, como buen fascista