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"Te vamos a prender fuego": denuncian amenazas de muerte de una desokupa a una madre en Gran Canaria

"Te vamos a prender fuego": denuncian amenazas de muerte de una desokupa a una madre en Gran Canaria

La Guardia Civil investiga a empleados de EZ Property Solutions por acosar a una mujer y a su hijo de seis años en Santa Brígida, incluyendo daños graves a su furgoneta.

| etiquetas: desokupa , amenazas , mujer
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