edición general
11 meneos
180 clics

"Las vamos a matar, putas"  

Pegatina antiaborto y anti-LGBT, Polonia 2020. Relacionado por el user -> en.wikipedia.org/wiki/2020–2021_women's_strike_protests_in_Poland

| etiquetas: polonia , elecciones , pegatina , antiaborto
10 1 0 K 181 Estampa
4 comentarios
10 1 0 K 181 Estampa
Guanarteme #1 Guanarteme
Vaya "providas" más extraños.....
2 K 44
Veelicus #2 Veelicus
Pero no los llames nazis..., en la UE no hay nazis...
0 K 13
Guanarteme #4 Guanarteme
#2 Están todos en Rusia, que me lo ha dicho mi Suppilú.
0 K 17
#3 crissis *
Este envío me queda un poco lejos en el espaciotiempo, pero se ve que por aquí gusta mucho el relativismo.
0 K 6

menéame